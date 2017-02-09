Игрушечный Бэтмен, оттенки серого и мутанты: главные премьеры недели

Рассказываем, на что сходить в кино на этой неделе

Сразу несколько больших и небезынтересных премьер выходит на этой неделе в кино. Они предназначены для разной аудитории – эротическая драма, мультфильм из кубиков лего, а также жесткий боевик с Киану Ривзом в главной роли и шестая часть саги о мутантах. Рассказываем, на что сходить в кино на этой неделе.

«Обитель зла: Последняя глава»

Режиссер — Пол У. С. Андерсон

В ролях: Милла Йовович

Супружеская пара в лице Пола Андерсона и Миллы Йововоч снова объединяется, чтобы выпустить уже шестой по счету фильм о мире, где люди борются с мутантами. Как и раньше, получилось очень весело, эффектно и довольно бессмысленно. Действие фильма разворачивается с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. Поклонники должны узнать истинную правду о корпорации Umbrella и том, как появились мутанты. В России у франшизы, снятой на основе компьютерной игры, довольно много поклонников, поэтому успех гарантирован. Создатели, кстати, заявили, что «Последняя глава» станет последней серией. Однако, если сборы будут хорошими, стоит ждать продолжения.

«На 50 оттенков темнее»

Режиссер — Джеймс Фоули

В ролях: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Ким Бейсингер

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до неё. В первой серии миллиардер с богатой сексуальной фантазией занимается жестким сексом с использованием плеток с одной из студенток. Во второй серии создатели обещают больше откровенных сцен, а также появление в отрицательной роли после пластической операции Ким Бейсингер — звезды эротической мелодрамы «9 1/2 недель». Женщины, которым не хватает сексуальных фантазий, наверняка оккупируют кинотеатры страны, чтобы посмотреть «На 50 оттенков темнее». Сборы первого фильма, к слову, были довольно большими.

«Лего Фильм: Бэтмен»

Режиссер — Крис МакКей

Официальный спин-офф популярного мультипликационного проекта «Лего», где все герои сделаны из фигурок знаменитого конструктора. Первая картина была довольно умной детской антиутопией, где одним из второстепенных персонажей был герой комиксов Бэтмен. Вторая картина строится на этом персонаже вселенной DC. Тут мы видим много издевательского высмеивания Бэтмена и его соперников.

«Джон Уик 2»

Режиссер — Чад Стахелски

В ролях: Киану Ривз, Роби Роуз, Лоуренс Фишберн

Эта неделя по праву считается уикендом сиквелов. Самым симпатичным из них можно назвать вторую серию боевика о наемном убийце в исполнении Киану Ривза. Джон Уик по сюжету убивает злодеев в Риме и в Нью-Йорке. Как и в первой части, вас ждет много ярких и захватывающих сцен и перестрелок в лучших образцах жанра. В «Джоне Уике 2» вновь на экране вместе воссоединяются со времен трилогии «Матрица» Лоуренс Фишберн и Киану Ривз.