Игры и конкурсы на Новый год 2018
Чтобы Новый год прошел веселее, предлагаем несколько идей простых конкурсов и игр, не требующих особой подготовки. Они расшевелят и займут любую компанию, пожалуй, даже тех, кто не любит конкурсы.
Отгадай кино
Ведущий озвучивает крылатые фразы из культовых фильмов, а остальные отгадывают, из какого они кино. Пример: «Не виноватая я, он сам пришел!». Ответ: «Бриллиантовая рука». «Людк, а Людк!», – «Любовь и голуби». Кто больше всех отгадает, получает приз.
Обмани меня
Ведущий быстро задает простые вопросы про Новый год. Например, когда отмечают Новый год? Или: каким фруктом чаще всего лакомятся на Новый год? Участники должны так же быстро отвечать, но – неправильно, то есть давать нестандартные ответы, все, что взбредет в голову, кроме очевидного. Тот, кто «сорвется» и ответит правильно, выполняет разные желания друзей.
Странные приметы
Ведущий называет разные приметы, существующие и выдуманные, нелепые. Остальные должны отгадать, какие из этих примет реально существуют. Говорить нужно: «верю» или «не верю». Пример: порвать платье перед Новым годом – к страстному роману (да); в Германии на Новый год впускают енота в дом (нет).
Варежка желаний
Варежку с фантами пускают по кругу, на ком остановится музыка, тот достает фант и исполняет желание. К примеру, делает вид, что он президент и читает новогоднюю речь или исполняет танец робота.
Але, мы ищем таланты
В шапку складывают фанты, по одному фанту выбирает каждый гость. Варианты заданий: изобразить пчелу, поцеловать соседа, прочитать стишок.
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