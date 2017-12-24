Игры и конкурсы на Новый год 2018

mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 23:45

Игры и конкурсы на Новый год 2018

Игры и конкурсы на Новый год 2018

Чтобы Новый год прошел веселее, предлагаем несколько идей простых конкурсов и игр, не требующих особой подготовки. Они расшевелят и займут любую компанию, пожалуй, даже тех, кто не любит конкурсы. 

Отгадай кино

Ведущий озвучивает крылатые фразы из культовых фильмов, а остальные отгадывают, из какого они кино. Пример: «Не виноватая я, он сам пришел!». Ответ: «Бриллиантовая рука». «Людк, а Людк!», – «Любовь и голуби». Кто больше всех отгадает, получает приз.

Обмани меня

Ведущий быстро задает простые вопросы про Новый год. Например, когда отмечают Новый год? Или: каким фруктом чаще всего лакомятся на Новый год? Участники должны так же быстро отвечать, но – неправильно, то есть давать нестандартные ответы, все, что взбредет в голову, кроме очевидного. Тот, кто «сорвется» и ответит правильно, выполняет разные желания друзей.

Странные приметы

Ведущий называет разные приметы, существующие и выдуманные, нелепые. Остальные должны отгадать, какие из этих примет реально существуют. Говорить нужно: «верю» или «не верю». Пример: порвать платье перед Новым годом – к страстному роману (да); в Германии на Новый год впускают енота в дом (нет).

Варежка желаний

Варежку с фантами пускают по кругу, на ком остановится музыка, тот достает фант и исполняет желание. К примеру, делает вид, что он президент и читает новогоднюю речь или исполняет танец робота.

Але, мы ищем таланты

В шапку складывают фанты, по одному фанту выбирает каждый гость. Варианты заданий: изобразить пчелу, поцеловать соседа, прочитать стишок. 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 23:45
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