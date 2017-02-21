Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта

В барнаульском клубе Garage пройдет концерт известного российского рэп-исполнителя
В 2006 году он попал в десятку самых перспективных рэперов страны по версии сайта Rap.ru. Известный российский исполнитель Нигатив, участник группы «Триада», давно обзавелся своей армией поклонников, а 10 марта он выступит в Барнауле в клубе Garage.
«Это самая качественная музыка, которая так нужна нашему городу», – объясняют организаторы мероприятия.
Исполнитель презентует в краевой столице свой шестой по счету сольный альбом «NIX ET NOX», а также исполнит полюбившиеся публике хиты. Начало концерта в 19:00, а все подробности читайте в группе мероприятия.
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