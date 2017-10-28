Интересная дата. 25 октября родилась великая оперная певица Галина Вишневская

«Надо жить, раз я пришла в этот мир, и жить как можно красивее, достойнее». Эти слова оперной певицы Галины Вишневской буквально стали тезисом всей ее жизни.

91 год назад — 25 октября 1926 года — в России родилась величайшая оперная певица ХХ века Галина Павловна Вишневская. Народная артистка СССР имеет множество премий и наград. О ее жизни расскажем в этом материале.

Интересные факты жизни: творческий путь и любовь

В своей автобиографии она отметила, что ее характер начал проявляться еще до рождения. Как оказалось, ее мать вышла замуж не по любви, и все равнодушие от нее перешло к ней. Мать бросила девочку на попечение бабушки в Кронштадте.

В 17 лет вышла замуж за Георгия Вишневского. Красивую сценическую фамилию Вишневская она сохранила и после развода. У девочки был голос, поставленный от природы, он ей достался от матери.

В послевоенный период певица четыре года проработала в театре оперетты. Директор театра Марк Рубин стал ее вторым мужем. В 1951 году артистка уходит из театра. Вишневская стала первой оперной певицей, которую принял запад. В 1959 году она покоряет США в гастрольном турне.

Мстислав Ростропович стал третьим мужем оперной певицы. Великий виолончелист-виртуоз и прима оперы познакомились на фестивале в Праге, а через четыре дня решили пожениться. 52 года они прожили в счастливом браке. У них две дочери – Галина и Елена.

В начале 70-х годов на семью артистов началось гонение со стороны властей. Они были лишены наград и званий. Основной причиной такого отношения стало то, что они приютили у себя на даче Солженицына. На несколько лет они уедут «заклейменные» в Америку.

В 1990 году Михаил Горбачев возвращает супругам гражданство. Галина и Мстислав возвращаются в Россию ради искусства.

О таких людях, как она, говорят так — жила, что дух захватывало. Она преподавала, режиссировала, снималась в кино, занималась благотворительностью, при этом всегда прекрасно выглядела и держала форму.

Известная на весь мир артистка, красивая и сильная духом женщина умерла 11 декабря 2012 года на 87 году жизни.