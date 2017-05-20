Интересное путешествие в Прагу из Львова

mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 03:46

Интересное путешествие в Прагу из Львова

Совершить по настоящему увлекательное путешествие в Прагу изо Львова можно несколькими, напрямую зависящими от целей посещения столицы Чехии и количества свободного времени. Если поездка деловая, с ограниченным временным промежутком, выбирают быстрый и максимально комфортный авиаперелет. Если путешествие в Прагу организовано в чисто туристических целях, тогда предпочтительнее всего использовать автобусный тур, позволяющий туристу познакомиться с природными особенностями страны и лично прикоснуться к естественному быту коренных сельских жителей. Добраться из Львова в Прагу можно на автомобиле и железнодорожным транспортом.

Особенности путешествия из Львова в Прагу на автобусе

Организованный тур-агентством автобусный тур в Прагу из Львова является самым излюбленным и увлекательным способом путешествия многих европейских туристов. Помимо прекрасно проведенного времени в пути и комфортабельности поездки, путешественнику предложат посетить самые значимые места, расположенные на пути в столицу Чехии. Поездка позволяет более детально ознакомиться с различными достопримечательностями страны и ее самобытностью. Странные и необычные улочки, памятники древней архитектуры, кнедлики и чешское пиво, исторические памятники и посещение удивительного городка Чешский Крумлов, все это ждет туриста на пути из Львова в Прагу.

Кроме того, разнообразные экскурсии вобрали в себя посещение таких значимых для страны мест, как: Градчанская площадь и Пражский град. Желающие максимально расширить свое знакомство с Чехией могут посетить Карловы Вары, которые известны термальными источниками, Кутну Гору — город, в котором стоит собор-костница, отужинать в средневековой корчме и прикоснуться к нравам и обычаям местных жителей. Это путешествие не оставит равнодушными тех туристов, которые являются продвинутыми ценителями завораживающей старинной архитектуры. Заказать тур, можно на нашем сайте, пройдя по данной ссылке svitgo.com.ua/destinations/lvov-prague/ru.

Главные достопримечательности чешской столицы

Путешествие в Прагу изо Львова настолько насыщенно и увлекательно, что включает в себя посещение практически всех достопримечательностей города, среди которых особой туристической любовью пользуются следующие:

  • — Карлов мост; пороховая башня, пражский зоопарк;
  • — собор Святого Вита, уникальный танцующий дом, Тынский храм;
  • — церковь святого Николая, национальный музей, клементинум;
  • — испанская синагога, летний королевский дворец, национальный театр;
  • — музей секс-машин, музей Кафки, памятник советским танкистам.

Это небольшой список достопримечательностей, которые может посетить турист, предприняв увлекательное и насыщенное впечатлениями путешествие из Львова в Прагу.

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mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 03:46
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