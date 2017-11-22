Исполнитель мирового шлягера «Феличита» собрался уйти со сцены

mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 11:46

Исполнитель мирового шлягера «Феличита» собрался уйти со сцены

Исполнитель мирового шлягера «Феличита» собрался уйти со сцены

Итальянский певец Аль Бано (настоящее имя – Альбано Карризи) сообщил, что после 31 декабря 2018 года прекратит свою музыкальную деятельность. В России он получил широкую известность благодаря песне «Феличита» («Счастье»). В 1980-е годы в Советском Союзе был популярен и его хит «Sharazan».

По сведениям Lenta.ru, певец перенес два инфаркта и сложную операцию, у него нарушено кровообращение головного мозга. Аль Бано 74 года и за долгую исполнительскую карьеру он выпустил около 30 сольных альбомов, и еще столько же в сотрудничестве с бывшей женой Роминой Пауэр. В России они были много раз на гастролях, последний раз выступали в нашей стране 28 июня 2017 года.

На «пенсии» певец планирует заняться виноделием. Но перед этим Аль Бано пообещал дать грандиозный концерт.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 22, 2017 11:46
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