Исполнительница роли Герды Зоя Булгакова умерла в 102 года

Прощание с артисткой пройдет 6 февраля
Старейшая артистка Зоя Булгакова умерла в возрасте 102 года в Новосибирске в пятницу, 3 февраля, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».
Издание пишет, что прощание с артисткой состоится 6 февраля в Доме актера.
Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года. В 1930 году она начала работать в новосибирском театре юного зрителя. Сейчас этот театр называется «Глобус». Артистка известна по таким ролям, как Красная Шапочка, Герда из «Снежной Королевы», кот из «Кота в сапогах», Панюшка из «Единой боевой».
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