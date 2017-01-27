История достопримечательностей Ярославля

Если вы решили побывать в Ярославле, то перейдя по ссылке https://yargid.ru можно узнать об истории достопримечательностей Ярославля. Здесь есть, на что посмотреть. Очень много интересных достопримечательностей вы найдете именно здесь.

Приехав в Ярославль, обязательно нужно побывать в Ярославском Кремле. Речь идет о монастыре с красивым и величественным названием — Спасо-Преображенский. Обитель основали давным-давно — еще в двенадцатом столетии. Это настоящий Ярославский Кремль, который окружен стеной.

Рядом можно созерцать нарядную церковь Ильи Пророка, которая была построена на месте, где находились два деревянных храма. Заказал постройку влиятельные купцы — братья Скрипины.

Если вы находитесь в Ярославле, то обязательно нужно побывать на Волжской набережной — она выглядит просто потрясающе. Это красивейшая из всех приволжских набережных. Высокий берег реки был укреплен еще в 1823 году. Там были посажены деревья и поставлены беседки. К нашему времени сохранилась только одна.

Если вы хотите насладиться просмотром шоу дельфинов и морских котиков, то обязательно загляните в дельфинарий, в Ярославле он очень красив и интересен. На территории можно отдохнуть в кафе, откуда открывается шикарный вид на бассейн с дельфинами. Здесь вы отлично проведете время и насладитесь просмотром яркого шоу.

Обязательно нужно побывать в главной достопримечательности культурного значения. Речь идет о знаменитом Драмтеатре имени Федора Волкова. Постройка здания датируется еще 1911 годом.

Еще несколько лет назад в Ярославле был создан зоопарк с отсутствием клеток для животных. Он уникален и неповторим. Вас ждет более тысячи шестисот животных двухсот пятидесяти различных видов. Стоит обязательно посетить зоопарк в Ярославле. Конечно, это далеко не все достопримечательности этого прекрасного города. Их намного больше. И вы обязательно ознакомитесь с ними, если приедете в прекрасный город Ярославль. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть всю эту красоту. Если вы хотя бы раз побывали в Ярославле, то обязательно вернетесь сюда еще, ведь за один раз осмотреть все достопримечательности просто невозможно — их здесь очень много. И все они достойны внимания.