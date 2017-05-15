Итальянец Франческо Габбиани остался фаворитом «Евровидения» у букмекеров

Средний коэффициент на победу Габбиани равен 2/1

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Итальянец Франческо Габбиани остался наиболее вероятным победителем песенного конкурса «Евровидение-2017», по верссии букмекеров, пишет РИА Новости.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Киеве пройдет финал конкурса. По итогам двух предыдущих этапов, право бороться за звание лучшего получили певцы из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Опубликованная на сайте Oddschecker.com подборка с разных букмекерских сайтов гласит, что средний коэффициент на победу Габбиани равен 2/1, что значит, если поставить на победу итальянца 1 доллар, выигрыш составит 2.

Коэффициент португальского участника Сальвадора Собраля составляет 7/4, а на третьем месте наиболее вероятных, по мнению букмекеров, победителей в «Евровидении-2017» находится 17-летний участник из Болгарии Кристиан Костов с коэффициентом 4/1.