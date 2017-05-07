Итальянский телеведущий: Украина проиграет «Евровидение», как и Крым

Такое сравнение прозвучало на итальянском канале RAI

Итальянский телеведущий с телеканала RAI заявил, что Украине не удастся победить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Журналист при этом вспомнил ситуацию с Крымом, сообщает «Лайф».

«Да, Украина в этом году принимает «Евровидение», но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже проиграла Крым, поэтому проиграет и «Евровидение»!» — отметил ведущий программы NEMO.

Напомним, финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая. В этом году Россия не участвует в конкурсе. Певице Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину.