Итальянский телеведущий: Украина проиграет «Евровидение», как и Крым

Такое сравнение прозвучало на итальянском канале RAI
Итальянский телеведущий с телеканала RAI заявил, что Украине не удастся победить на музыкальном конкурсе «Евровидение». Журналист при этом вспомнил ситуацию с Крымом, сообщает «Лайф».
«Да, Украина в этом году принимает «Евровидение», но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже проиграла Крым, поэтому проиграет и «Евровидение»!» — отметил ведущий программы NEMO.
Напомним, финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая. В этом году Россия не участвует в конкурсе. Певице Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину.
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