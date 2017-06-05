«Иван Купала» будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни

Стала известна программа «Дня России на Бирюзовой Катуни»

Стала известна программа Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», который в этом году будет посвящен 80-летию Алтайского края и Году экологии в стране.

Как сообщает Алтайтурцентр, открытие фестиваля состоится в четверг, 8 июня. В Алтайском государственном университете пройдет пленарное заседание международной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве». В нем примут участие представители научного сообщества, средств массовой информации, органов исполнительной власти и национально-культурных общественных объединений.

Что касается других мероприятий, то в этом году состоится праздник русского фольклора «Древо», творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!», выставка-ярмарка «Живое ремесло», творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора, выставка-презентация этнокультурных объединений. Также состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросам этнокультурного развития полиэтничных территорий, и круглый стол «Деятельность средств массовой информации по гармонизации межнациональных отношений в России».

Особенностью фестиваля 2017 года станут многочисленные мастер-классы для участников, которые проведут народные ремесленники и творческие коллективы. Это обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции, использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов, изучение основ народной хореографии, мастер-класс по изготовлению текстильных изделий и другие.

Кроме того, 11 июня участники фестиваля представят концертные программы и выставки в трех районах края — Алтайском, Советском и Смоленском. 12 июня площадки фестиваля развернутся в туристической зоне «Бирюзовая Катунь». Там выступят приглашенные артисты — творческое объединение «Казачий кругъ» и группа «Иван Купала». Гостей фестиваля научат водить хороводы, они смогут принять участие в мастер-классах и дегустации блюд национальной кухни, посетят выставку-продажу работ народных умельцев. Завершится празднование гала-концертом.

