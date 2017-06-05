«Иван Купала» будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 15:46

«Иван Купала» будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни

"Иван Купала" будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни

Стала известна программа «Дня России на Бирюзовой Катуни»

Стала известна программа Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», который в этом году будет посвящен 80-летию Алтайского края и Году экологии в стране.

Как сообщает Алтайтурцентр, открытие фестиваля состоится в четверг, 8 июня. В Алтайском государственном университете пройдет пленарное заседание международной научно-практической конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве». В нем примут участие представители научного сообщества, средств массовой информации, органов исполнительной власти и национально-культурных общественных объединений.

Что касается других мероприятий, то в этом году состоится праздник русского фольклора «Древо», творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!», выставка-ярмарка «Живое ремесло», творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора, выставка-презентация этнокультурных объединений. Также состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросам этнокультурного развития полиэтничных территорий, и круглый стол «Деятельность средств массовой информации по гармонизации межнациональных отношений в России».

Особенностью фестиваля 2017 года станут многочисленные мастер-классы для участников, которые проведут народные ремесленники и творческие коллективы. Это обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции, использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов, изучение основ народной хореографии, мастер-класс по изготовлению текстильных изделий и другие.

Кроме того, 11 июня участники фестиваля представят концертные программы и выставки в трех районах края — Алтайском, Советском и Смоленском. 12 июня площадки фестиваля развернутся в туристической зоне «Бирюзовая Катунь». Там выступят приглашенные артисты — творческое объединение «Казачий кругъ» и группа «Иван Купала». Гостей фестиваля научат водить хороводы, они смогут принять участие в мастер-классах и дегустации блюд национальной кухни, посетят выставку-продажу работ народных умельцев. Завершится празднование гала-концертом.
 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии