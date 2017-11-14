Из «Матильды» Учитель собирается сделать сериал

Четырехсерийный фильм «Матильда» планирует выпустить режиссер Алексей Учитель для широкой публики. Из фильма, который длится 1:45, он намерен сделать расширенную версию, которая будет идти больше трех часов.
Как пишет Интерфакс, об этих планах режиссер рассказал во время общения со зрителями в екатеринбургском «Ельцин Центре». В мини-сериале будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.
Напомним, в октябре в российских кинотеатрах состоялся премьерный показ фильма «Матильда» об отношениях последнего русского императора Николая II c балериной Матильдой Кшесинской. Он вызвал неоднозначную реакцию публики. За первые дни проката кинолента, на создание которой потратили более 800 млн рублей собрала почти 300 млн рублей.
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