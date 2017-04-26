«Из Толстого сделали киношку»: что говорят об «Анне Карениной» Шахназарова?

Телеканал «Россия» закончил показ сериала Карена Шахназарова «Анна Каренина»

Сериал Карена Шахназарова «Анна Каренина», показ которого на днях закончился на канале «Россия — 1», стал одним из самых обсуждаемых за последние годы. Причем половине телезрителей сериал категорически не понравился, другие же отмечают, что это удачный эксперимент режиссера с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым в главных ролях. Amic.ru собрал некоторые отзывы журналистов, критиков и обычных зрителей о сериале «Анна Каренина».

Среди тех, кто высказался против прочтения классики, оказался известный актер и критик Станислав Садальский, который написал об этом на своей странице в социальной сети.

«Дворовые графа Льва Толстого захотели снять киношку… ощущение от просмотра «Анны Карениной». То, что на роли главных героев взяли супружескую пару, на пользу фильму не пошло: взаимная усталость друг от друга чувствуется с самого начала. Грусть, тоска и обреченность… Старые песни о главном!» — высказал свое разочарование от увиденного Садальский и добавил, что супругам Матвееву и Боярской не хватило таланта и профессионализма, чтобы как следует вжиться в роль и прочувствовать эпоху. «Изображают аристократов в дорогих интерьерах. Актеры совершенно не способны погрузиться в эпоху, сыграть характеры. Оба ходячие схемы. Что удивило, еще и не способны изобразить любовь. Химии абсолютно не наблюдается. Очередной провал Шахназарова удался!» – поделился мнением актер.

Шеф-редактор «Вокруг ТВ» Алина Бавина, анализируя сериал, уверяет, что «Анну Каренину» обязательно нужно смотреть.

«По факту: актеры играют профессионально, самоотверженно и бесстрашно. Последнее важно: нужно было не бояться сравнений со звездами советского кино, исполнившими те же роли. Страх передался бы зрителям и помешал восприятию образов. Но тут его не было, к счастью. Тем, кто кричит, мол, зачем на государственные деньги снимать очередную экранизацию «Анны Карениной», Карен Георгиевич ответил заранее: вложился частный инвестор. Имени его называть не стал. Но по перечисленным в титрах компаниям можно без труда вычислить мецената. Частный инвестор очень полюбил «Белого тигра» Карена Георгиевича. Лично для меня Шахназаров – это «Курьер» и «Исчезнувшая империя». Про первый фильм и говорить не буду – просто гениально. Второй, на мой взгляд, это невероятно тонкая работа о падении Советского Союза и о людях, чья молодость пришлась на слом эпохи. В общем, по мне, так кому еще было взяться за экранизацию «Анны Карениной», как не Карену Шахназарову?» — написала она.

Известный кинокритик, журналист «Комсомольской правды» Станислав Тыркин уверен, что экранизация Шахназарова имеет право на жизнь.

Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев – Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Мы собрали лучшие отзывы для вас.