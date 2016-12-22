«Изгой-один» успешно стартовал в домашнем прокате

Спин-офф «Звездных войн» идет на результат 150 миллионов за первый уикенд

Официальный спин-офф «Звездных войн» картина «Изгой-один» успешно стартовал в мировом прокате. Ночные сеансы в США дали ленте Гарета Эдвардса около 30 миллионов. Это второй результат декабря после седьмого эпизода культовой саги «Пробуждение силы», который взял 57 миллионов.

Таким образом, спин-офф культовой саги может рассчитывать на 150 миллионов за первый уикенд. Лидером же в этом показателе опять же является седьмой эпизод. Картине Джей Джей Абрамса удалось заработать в домашнем прокате за первый уикенд 238 миллионов долларов.

Что касается мировых сборов, то создатели «Изгоя-один» рассчитывают на 300 миллионов.

В России же у ленты Эдвардса тоже отличные показатели. По предварительным и неофициальным данным, картина собрала за четверг примерно 56-59 млн рублей на территории России, что в три раза меньше по сравнению с седьмым эпизодом космической саги, у которого было 178,2 млн рублей в стартовый день (с учетом стран СНГ – 199 млн млн рублей).