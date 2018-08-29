Изготовлено 1,8 млн бюллетеней на выборы губернатора Алтайского края

Состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Всего изготовлено 1 млн 867 тыс. 900 бюллетеней, в том числе 417 тысяч 300 – для голосования с помощью комплексов обработки.

Бюллетени для голосования передают в 74 территориальные избирательные комиссии. Их доставят сотрудники Спецсвязи. Затем уже избирательные бюллетени будут переданы участковым избирательным комиссиям – непосредственно для выдачи избирателям в день голосования 9 сентября 2018 года.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года жители края будут выбирать не только главу региона, но также 46 глав сельсоветов и 414 депутатов. Четыре кандидата зарегистрированы на выборах губернатора Алтайского края: Виктор Томенко («Единая Россия»), Людмила Суслова («Справедливая Россия»), Владимир Семенов (ЛДПР) и Андрей Крылов («Партия Роста»).

Фото с сайта Избирательной комиссии Алтайского края