Изготовлено 1,8 млн бюллетеней на выборы губернатора Алтайского края

mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 11:46

Изготовлено 1,8 млн бюллетеней на выборы губернатора Алтайского края

Изготовлено 1,8 млн бюллетеней на выборы губернатора Алтайского края

Состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Всего изготовлено 1 млн 867 тыс. 900 бюллетеней, в том числе 417 тысяч 300 – для голосования с помощью комплексов обработки.

Бюллетени для голосования передают в 74 территориальные избирательные комиссии. Их доставят сотрудники Спецсвязи. Затем уже избирательные бюллетени будут переданы участковым избирательным комиссиям – непосредственно для выдачи избирателям в день голосования 9 сентября 2018 года.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года жители края будут выбирать не только главу региона, но также 46 глав сельсоветов и 414 депутатов. Четыре кандидата зарегистрированы на выборах губернатора Алтайского края: Виктор Томенко («Единая Россия»), Людмила Суслова («Справедливая Россия»), Владимир Семенов (ЛДПР) и Андрей Крылов («Партия Роста»).

Фото с сайта Избирательной комиссии Алтайского края

 

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mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 11:46
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  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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  • алена

    алена

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  • Evgen

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