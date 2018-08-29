Изготовлено 1,8 млн бюллетеней на выборы губернатора Алтайского края

Состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Алтайского края. Всего изготовлено 1 млн 867 тыс. 900 бюллетеней, в том числе 417 тысяч 300 – для голосования с помощью комплексов обработки.
Бюллетени для голосования передают в 74 территориальные избирательные комиссии. Их доставят сотрудники Спецсвязи. Затем уже избирательные бюллетени будут переданы участковым избирательным комиссиям – непосредственно для выдачи избирателям в день голосования 9 сентября 2018 года.
Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года жители края будут выбирать не только главу региона, но также 46 глав сельсоветов и 414 депутатов. Четыре кандидата зарегистрированы на выборах губернатора Алтайского края: Виктор Томенко («Единая Россия»), Людмила Суслова («Справедливая Россия»), Владимир Семенов (ЛДПР) и Андрей Крылов («Партия Роста»).
Фото с сайта Избирательной комиссии Алтайского края
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Комментарии
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Алина
Здравствуйте, до какого числа идёт наборЧитать статью
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Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
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алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
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