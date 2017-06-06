Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу

Мероприятие состоится 1 июня в 18.30
Творческий вечер и презентация новой книги известной писательницы Дины Рубиной пройдет в четверг, 1 июня, в Барнауле. Как сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края, мероприятие состоится в Государственной филармонии Алтайского края.
Отмечается, что писательница презентует свою новую книгу «Бабий ветер», которая только что вышла в издательстве «Эксмо»</strong>. Пришедшие смогут задать гостье свои вопросы, приобрести книгу и взять автограф. Начало творческой встречи намечено на 18.30 по местному времени.
Дина Рубина — один из самых известных современных российских авторов. У нее несколько сотен рассказов и повестей, а ее книги перевели на 18 языков, по нескольким из них поставили фильмы.
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