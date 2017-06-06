Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу

Александр
Автор: Александр Июнь 6, 2017 19:45

Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу

Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу

Мероприятие состоится 1 июня в 18.30

Творческий вечер и презентация новой книги известной писательницы Дины Рубиной пройдет в четверг, 1 июня, в Барнауле. Как сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края, мероприятие состоится в Государственной филармонии Алтайского края.

Отмечается, что писательница презентует свою новую книгу «Бабий ветер», которая только что вышла в издательстве «Эксмо»</strong>. Пришедшие смогут задать гостье свои вопросы, приобрести книгу и взять автограф. Начало творческой встречи намечено на 18.30 по местному времени.

Дина Рубина — один из самых известных современных российских авторов. У нее несколько сотен рассказов и повестей, а ее книги перевели на 18 языков, по нескольким из них поставили фильмы.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 6, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии