Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу

Мероприятие состоится 1 июня в 18.30

Творческий вечер и презентация новой книги известной писательницы Дины Рубиной пройдет в четверг, 1 июня, в Барнауле. Как сообщает управление по культуре и архивному делу Алтайского края, мероприятие состоится в Государственной филармонии Алтайского края.

Отмечается, что писательница презентует свою новую книгу «Бабий ветер», которая только что вышла в издательстве «Эксмо»</strong>. Пришедшие смогут задать гостье свои вопросы, приобрести книгу и взять автограф. Начало творческой встречи намечено на 18.30 по местному времени.

Дина Рубина — один из самых известных современных российских авторов. У нее несколько сотен рассказов и повестей, а ее книги перевели на 18 языков, по нескольким из них поставили фильмы.