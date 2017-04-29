Известный художник Александр Шуриц скончался в Новосибирске

В Минкультуры Новосибирской области принесли соболезнования родным и близким художника

Художник-график, живописец, член Союза художников СССР и РФ Исаак Давидович Шуриц, более известный под именем Александр, умер на 73-м году жизни, сообщает «Российская газета».

Коллективы министерства культуры Новосибирской области и мэрии города выразили соболезнования его родным и близким, а сотни поклонников творчества художника после печального известия стали публиковать в соцсетях произведения Шурица.

«Он ушел к своим ангелам», — цитирует газета слова близких художнику людей.

Исаак Шуриц родился 4 января 1945 года в Биробиджане. В 1962-1963 он учился на художественно-графическом отделении педучилища, работал учителем рисования и черчения в школе-интернате. После окончания обучения в Московском высшем художественно-промышленном училище он приехал в Новосибирск в 1969 году по распределению.

Подчеркивается, что художник сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством как иллюстратор детской литературы, совершал творческие поездки на Кубу, в Великобританию, Голландию по приглашению фонда «Гуманитас». В Роттердаме он вместе с голландским художником Йосом Лойзе принимал участие в организации выставки «Европейские небеса». Картины Шурица выставлялись в рамках бельгийского проекта «Неизвестная Россия» и французского — «Послание из России».

Его произведения находятся в музеях, галереях и частных собраниях по всему миру.

Также Шуриц являлся обладателем многих наград. В 2003 году решением Российской Академии художеств награжден серебряной медалью Академии художеств за произведения, которые были представлены на межрегиональной художественной выставке «Моя Сибирь».