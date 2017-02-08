Известный критик расскажет барнаульцам о развитии музыки

Российский музыковед объяснит, как появилась музыка и получилась такой, какой мы ее знаем

Откуда взялась музыка и почему она получилась именно такой, точно знает Артем Варгафтик – российский музыкальный критик, телеведущий, профессиональный музыкант-виолончелист, музыковед и непревзойденный рассказчик.

Еще студентом он начал работать на радио в качестве корреспондента, ведущего и автора музыкальных программ. Известность Артем Варгафтик получил благодаря передачам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на телеканале «Культура». Эти проекты были удостоены национальных телевизионных премий «ТЭФИ» в 2003 и 2004 годах.

В настоящее время Артем является обозревателем «Радио России. Культура» и постоянным участником множества фестивалей и концертных программ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В этом году эстафету подхватила и Государственная филармония Алтайского края – Артем Варгафтик предлагает слушателям авторские программы в рамках абонемента. Послушать лекцию можно будет в филармонии 10 февраля в 18:30.