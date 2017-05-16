Известный украинский пранкер снял штаны на «Евровидении» перед Джамалой

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 02:45

Известный украинский пранкер снял штаны на «Евровидении» перед Джамалой

Известный украинский пранкер снял штаны на "Евровидении" перед Джамалой

Сразу после того, как пранкер оголился охрана вывела его

Скандально известный украинский пранкер Виталий Седюк попытался сорвать выступление гостьи «Евровидения-2017» певицы Джамалы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на информацию корреспондента РИА «Новости».

Как сообщается, мужчина выбежал на сцену с флагом Австралии, обежал вокруг исполнительницы, а затем снял штаны вместе с трусами. Практически сразу его вывели сотрудники охраны со сцены.

На эту выходку певица не отреагировала. Седюк знаменит тем, что много раз нападал на звезд шоу-бизнеса во время светских мероприятий.

Напомним, финал конкурса прошел 13 мая в Киеве. Первое место завоевала Португалия. Ее представлял певец Сальвадор Собрал.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 02:45
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