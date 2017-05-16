Известный украинский пранкер снял штаны на «Евровидении» перед Джамалой

Сразу после того, как пранкер оголился охрана вывела его

Скандально известный украинский пранкер Виталий Седюк попытался сорвать выступление гостьи «Евровидения-2017» певицы Джамалы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на информацию корреспондента РИА «Новости».

Как сообщается, мужчина выбежал на сцену с флагом Австралии, обежал вокруг исполнительницы, а затем снял штаны вместе с трусами. Практически сразу его вывели сотрудники охраны со сцены.

На эту выходку певица не отреагировала. Седюк знаменит тем, что много раз нападал на звезд шоу-бизнеса во время светских мероприятий.

Напомним, финал конкурса прошел 13 мая в Киеве. Первое место завоевала Португалия. Ее представлял певец Сальвадор Собрал.