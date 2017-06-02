Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 03:46

Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

Премьера спектакля по произведениям Островского, джазовый фестиваль и другие важные мероприятия недели
Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

До конца мая осталось несколько дней. Совсем скоро лето официально заявит о своих правах. Если вы еще не продумали, как провести уходящие весенние деньки, смотрите наш гид и выбирайте самые интересные события  рабочей недели. 

Понедельник

Начать неделю можно с просмотра премьер прошлых недель, среди которых «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Чужой: Завет», «Стражи Галактики. Часть 2», «Меч короля Артура», «Прочь» и отечественная картина «Большой». Все фильмы довольно интересные, и если вы чего-то еще не видели, отправляйтесь в кинотеатр.

Вторник

Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

Пожалуй, главным культурным событием этой недели станет премьера спектакля «Бальзаминов. ЖенитьБЫ», которая состоится в Молодежном театре Алтая во вторник и среду. Зрителей ждет фарс по пьесам Александра Островского. Новая постановка объединяет трилогию «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «За чем пойдешь, то и найдешь» с общим подзаголовком «Картины из московской жизни». Как объясняют в театре, в этих пьесах раскрывается забавный и нелепый внутренний мир молодого человека, в чьих наивных и простодушных рассуждениях проявляется целая жизненная философия обиженных Богом, обделенных талантами маленьких людей. Над постановкой работала новосибирская команда: режиссёр-постановщик — Денис Малютин, художник-постановщик — Николай Чернышев и балетмейстер — Василий Лукьяненко. На сцену выйдут такие артисты, как Галина Чумакова, Юлия Юрьева, Ирина Клишевич, Игорь Бочериков, Татьяна Данильченко и многие другие. Начало в 18:30

Среда

Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

В филармонии пройдет фестиваль «Jazz накануне лета», который соберет музыкальные коллективы Алтайского края. На сцене можно будет увидеть выступление «Биг-Бэнд» краевого колледжа культуры, «Кучимэн И Компании» бийского профессионального училища и других команд. Концерт начнется в 19:00.

Четверг

Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня?

Краевую столицу 1 июня посетит группа «Мельница». Музыканты отыграют в Барнауле свой акустический концерт, который пройдет в ДК «Сибэнергомаш». Начало в 20:00.

Новую программу, которую услышат поклонники творчества коллектива «Мельница — 36’6», представит  вокалистка и арфистка, сочинительница песен Хелависа и гитарист группы Сергей Вишняков.

Среди киноновинок сразу четыре фильма, которые мы советуем вам посмотреть. Выбрать будет сложно: на большой экран выйдут «Спасатели малибу», «Чудо-женщина», «Одаренная» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. 

Пятница

В конце рабочей недели в Барнауле выступит юморист Игорь Маменко. Мероприятие начнется в 19:00 в ДК «Сибэнергомаш». Организаторы концерта обещают гостям «искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений».

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Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 03:46
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