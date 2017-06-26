Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 23:46

Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

Ночь в зоопарке, гастроли Московского театра, экскурсия на сереброплавильный завод и другие развлечения рабочей недели

Последняя в этом году июньская неделя подходит к концу. Как ее провести, куда сходить и на что посмотреть в Барнауле, смотрите в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

В начале недели пройдут гастрольные показы от Московского театра юного зрителя. Так, в драме можно будет увидеть спектакль «Скрипка Ротшильда», который является лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший художник». В ролях народные артисты России Валерий Баринов и Игорь Ясулович.

Вторник

Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

В театре драмы в программе White tour можно будет услышать рок-хиты от группы Resonance, в репертуар которой вошли произведения, относящиеся к золотому фонду человечества. А музыканты группы Resonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Среда

Как барнаульцам провести свободное время и куда сходить с 26 по 30 июня?

В среду стоит отправиться на пешую экскурсию с музеем «Мир камня» и узнать много нового о Барнаульском сереброплавильном заводе, прикоснуться к его старинным кирпичам и послушать легенды, окружающие это место. Начало в 18:30, сбор участников на Ползунова, 39.

Четверг

Среди премьер этой недели долгожданный для многих мультфильм «Гадкий я 3», кроме того, на большом экране можно будет посмотреть триллеры «2:22» и  «Синяя бездна».

Пятница

В конце рабочей недели в барнаульском зоопарке состоится ночная экскурсия. С 21:00 до 02:00 здесь пройдут научное и огненное шоу, конкурсно-развлекательная программа, кормление животных и многое другое.

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Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 23:46
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