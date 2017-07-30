Как барнаульцам провести выходные и где побывать 29 и 30 июля?

Фестивали вареника, огурца, ParkKing, автогонки и другие интересные мероприятия этих выходных

Эти выходные в Алтайском крае будут крайне насыщены различными интересными мероприятиями. Посетить все, вероятнее всего, у барнаульцев не получится, но, по крайней мере, выбрать из нашего традиционного гида самое интересное для себя удастся.

В субботу, 29 июля, в Романовском районе Алтайского края в третий раз пройдет вкусный праздник – Фестиваль вареника, где можно будет попробовать это блюдо в 50 вариациях.

В этот же день, но уже в Алтайском районе в селе Старобелокуриха пройдет праздник «Малосольный огурец – всякому делу венец». Здесь будут гадать на огурцах, солить их по разным рецептам, проводить конкурсы, театрализованное шоу, концерт и ярмарку. Гости опробуют на себе эффект от натуральных огуречных лосьонов и масок, а местные умельцы научат их мастерить украшения из атласных лент, плести коврики и вышивать.

В Залесовском районе откроется фестиваль национальных культур «Вастома Ялгат», на котором свою культуру и кухню продемонстрируют различные народы, живущие в нашем регионе.

В Барнауле в 13:00 стартует ParkKing 2017 — ежегодный фестиваль тюнингованных автомобилей. Мероприятие пройдет в парке «Арлекино» (Г. Исакова, 149а), вход свободный. В столице региона соберутся десятки автоклубов Сибири, которые будут бороться за главный приз – 30 000 рублей. Как указывают организаторы, в этом году гостей ждет дневная и ночная часть проекта, которую проведут в «Водном мире».

А в Калманском районе на аэродроме Панфилово ждут любителей автоспорта — здесь состоится чемпионат Сибирского федерального округа по дрэг-рейсингу, начало квалификационных заездов в 10:00, а парад-открытие соревнований в 13:30. Как рассказывают организаторы, сюда приедут сильнейшие пилоты и мощнейшие автомобили, чемпионы прошлого года, участники чемпионата России, рекордсмены СНГ и быстрейшая SUBARU мира.

В галерее «Бандероль» в 16:00 состоится «Творческий вечер неизвестного поэта». Перед зрителями выступит молодой поэт Александр Чеховой, который прочтет свои последние работы.

Воскресенье стоит провести более спокойно, чтобы набраться сил для новой рабочей недели. А для этого всего-то нужно отправиться в кино. На большом экране среди кинопремьер появились боевик «Взрывная блондинка», драма от Софии Копполы «Роковое искушение», биография знаменитого музыканта «2pac: Легенда» и американский фантастический триллер «Матрица времени». А детей можно сводить на мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший».