Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 января?

Прокатиться на собачьих упряжках, посмотреть фильм Андрея Кончаловского и поесть сладостей

Вот и наступили долгожданные выходные. Как их провести, читайте в нашем традиционном гиде. Так, в субботу можно отправиться на Вкусный базарчик в ТРЦ «Арена». Здесь с 14:00 до 18:00 будут продавать различные пирожные ручной работы, 50% от стоимости которых пойдет в благотворительный фонд «Облака», оказывающий помощь детям из малоимущих и многодетных семей, взрослым бездомным, сиротам, одиноким матерям без жилья и другим.

Вечером 21 января в МТА покажут лирическую драму «Валентин и Валентина» от начинающего режиссера и артиста театра Алексея Бурдыко. В музкомедии пройдет яркий спектакль «Бабий бунт», а в драме покажут итальянские страсти, здесь можно будет посмотреть комедию «Моя профессия – синьор из общества».

22 января в музкомедии покажут «Тётку Чарлея», а в драме можно будет посмеяться над спектаклем «За двумя зайцами».

Главной кинопремьерой недели стала картина «Рай» Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. По сюжету, Ольга, русская аристократка, эмигрантка, во время неожиданной проверки была арестована нацистами за то, что прятала еврейских детей, а позже ее отправили в концентрационный лагерь, где ее жизнь стала адом. Кроме того, на большом экране появились «Три икса: Мировое господство», а среди ужасов – российский фильм «Невеста» и картина «Преисподняя». Также вышел новый триллер «Ловушка».

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края 21 января порадует барнаульцев «Симфоническими вечерами». Участие в них примет дирижер – народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии России Владимир Рылов и солистка – лауреат международных конкурсов Дарья Кулишкина, играющая на скрипке. В программе будут представлены произведения знаменитых русских композиторов – Дмитрия Шостаковича (со сцены прозвучит его Концерт для скрипки с оркестром) и Александра Бородина (зрители услышат его Симфонию № 2 «Богатырская»).

Утром в воскресенье можно отправиться в Алтайский центр ездового спорта, который находится в 30 километрах от центра Барнаула, в селе Шадрино Калманского района. Здесь посетителям предлагают познакомиться и узнать много интересного о собаках породы Сибирский хаски, которых можно будет гладить и обнимать, а при желании даже прокатиться на настоящей собачьей упряжке. Горячий чай прилагается.

Обязательна предварительная запись по телефону 555-680.

Детей стоит сводить в «Бэби театр», который работает при музкомедии, в субботу здесь для самых маленьких пройдет интерактивный спектакль «Незнайка в Солнечном городе». В воскресенье здесь покажут «Спящую красавицу». В Молодежном театре 22 января можно будет погрузиться в атмосферу нового года, посмотрев «Щелкунчика». В театре кукол «Сказка» на выходных пройдут «Машенька и Медведь» и «Серебряное копытце».