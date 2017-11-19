Как «Деревенька» встретилась с «Серебряной»

Марафон Дней культуры «Соседи» шагает по Алтайскому краю. На этот раз самодеятельных артистов из Мамонтовского района встречали рубцовчане.

Гости из далекого района привезли с собой несколько выставок, рассказ об истории района и самобытные творческие коллективы с программой «Лучшее – с любовью к землякам!».

На сцене Городского Дворца культуры выступили заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края ансамбль русских народных инструментов «Сувенир» и народный вокальный ансамбль «Деревенька». Порадовал зрителей и рубцовский народный ансамбль русской песни «Серебряна».

Вниманию посетителей в фойе были представлены фотов­ыставка «Царица роз» и книжная экспозиция «Литературная провинция». На последней, в частности, была представлена книга «Алтайская деревня», своего рода летопись Мамонтовского района.