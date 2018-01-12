Как играть в покер и зарабатывать с его помощью на жизнь?

Мы часто слышим истории, как игрок в покер выиграл большую сумму денег.Некоторым новичкам достаточно всего пару месяцев, чтобы стать регуляром своего лимита и выигрывать солидные денежные суммы. Как заработать на жизнь при помощи этой карточной игры? Уж точно понадобится серьезная самоотдача, а также желание много работать над собственной игрой.

Запомните, что сразу у вас, возможно, и не получится зарабатывать на жизнь покером, однако, на большой дистанции окажитесь в плюсе.

Что делать, чтобы стать успешным игроком в покер?

Чтобы понимать, как зарабатывать на жизнь покером, необходимо выполнять такие требования:

— ежедневно играть не менее трех часов;

— каждый читать полезный материал, а также просматривать соответствующее видео;

— регулярно разбирать собственные раздачи и анализировать игру (поможет HoldemManager2);

— разбирать раздачи с опытными игроками.

На заработок будут влиять размеры столов, лимиты, сила оппонентов за столом, позиция и другие факторы. Обращайте внимание на мелочи. Усердная работа над собой и собственной игрой позволит игрокам выигрывать большие деньги.

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Средний заработок на покере

На самом деле сложно сказать, сколько в среднем зарабатывают покером профессиональные игроки. На этот показатель влияют многие факторы. Во-первых, большую роль играют лимиты. Во-вторых, у всех может наблюдаться даунсвинг, в результате чего уровень заработка заметно падает. В-третьих, очень важна дисциплина – это турниры или кэш-игры.

Реально ли зарабатывать на жизнь в турнирах?

Начинающие игроки полагают, что больше всего денег удастся выиграть исключительно на турнирах. Призовые в миллионы долларов могут свести с ума каждого. Чистая прибыль игрока в турнирах складывается с его призовых, а также денег, которые были ранее потрачены на бай-ины. В действительности, в турнирах игроки выиграют в среднем меньше, чем представляют новички.

Можно ли зарабатывать с кэш-играми?

Как зарабатывать деньги в жизни покером? Рекомендуется обратить внимание на кэш-игры. Выигрывая даже 5-6 больших блайндов на 100, на большой дистанции удастся заработать приличные деньги. Например, у нас лимиты 0,25/50 центов. То есть, большие блайнды составляют 50 центов. Пять больших блайндов – это 2,5 доллара. Согласитесь, нормальная сумма денег, учитывая, что 100 рук отыгрываются за несколько минут.

Главное придерживаться своей стратегии игры и разыгрывать хорошие карты, в результате чего удастся легко заработать в PokerDom.