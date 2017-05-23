Как интересно барнаульцам провести время с 22 по 26 мая?

Читка пьесы арт-критика, моноспектакль Дмитрия Дюжева, премьерные фильмы и другие развлечения недели



Как интересно провести предпоследнюю весеннюю неделю, куда сходить, что посмотреть и чему научиться — все важные культурные мероприятия краевой столицы в традиционном гиде от Amic.ru.

Понедельник

Если вы еще не ходили в кино на новинки прошлых недель, то обязательно посмотрите фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет». В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – «Охотник с Уолл-стрит». Не стоит упускать из виду фэнтези «Меч короля Артура» от Гая Ричи и фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 2». Любителям ужасов стоит сходить на картину «Прочь», а тем, кто неравнодушен к балету, прямая дорога на драму «Большой» от Валерия Тодоровского.

Вторник

В концертном зале «Сибирь» пройдет юбилейная программа коллектива Алтайского театра песни «Фа – Соль». Концерт получил название «Стиляги нашего двора», а начнется он в 18:00.

В театре драмы вновь объявили «Время «Ч». В 18:30 здесь пройдет читка пьесы известного барнаульского арт-критика, галериста и телеведущего Вадима Климова. «Как заставить себя смеяться» — так называется его произведение, победившее в краевом конкурсе драматургов «Авторская сцена Алтая» в 2016 году. Автор будет присутствовать и на читке, и на обсуждении.

В филармонии состоится концерт, посвященный 85-летнему юбилею Микаэла Таривердиева, «От первого мгновенья до последнего…», начало в 18:30.

Среда

В среду со своим моноспектаклем приедет знаменитый артист Дмитрий Дюжев. Его программа называется «Я люблю тебя, жизнь», барнаульцы увидят ее в 19:00 в театре драмы в рамках гастрольного тура по Сибири.

Четверг

В театре драмы можно будет посмеяться над комедией «Два ангела, четыре человека», а в ДК Моторостроителей в 19:00 – послушать песни Михаила Шуфутинского. Заслуженный артист РФ выступит при участии шоу-группы «Атаман», оркестра и вокального дуэта «ЛиАда».

Среди киноновинок недели «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». На большом экране зрители увидят Джонни Деппа, Орландо Блума, Джеффри Раша, Хавьера Бардема и других популярных актеров.

Пятница

В театре драмы пройдет показ спектакля «Пиковая дама». А в концертном зале «Сибирь»с оркестром выступит молодая талантливая солистка Молодежного ансамбля песни и танца «Алтая» Юлия Вереина. Ее программа «Я — деревенская» начнется в 18:30.

Кроме того, советуем посетить выставку «Абстрактная алгебра», на которой представлены работы художника Павла Бежацкого. Как объясняют в галерее «Республика ИЗО», где открылась экспозиция, он работает в стиле супрематический маньеризм. На выставке представлено более 40 новых и лучших произведений автора.