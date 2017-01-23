Как интересно провести вечер после работы и где побывать с 23 по 27 января?

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 19:45

Как интересно провести вечер после работы и где побывать с 23 по 27 января?

Как интересно провести вечер после работы и где побывать с 23 по 27 января?

Что интересного пройдет в Барнауле на этой неделе?

Как провести свободное время после работы, куда сходить и где побывать, разбирался корреспондент Amic.ru.

Понедельник

Почему бы не начать новую неделю с просмотра хорошего кино? На большом экране идет нашумевший мюзикл «Ла-ла Ленд» о любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. А также в прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Рай». Над первой лентой можно будет посмеяться, над второй – подумать, а плакать зрителей заставят обе.

Вторник

Библиотека Шишкова приглашает горожан в путешествие по миру музыки: здесь открылась выставка виниловых пластинок. Коллекция виниловых пластинок отдела гуманитарной литературы «шишковки» насчитывает более 16 тыс. экземпляров и способна удовлетворить даже самые взыскательные вкусы. Здесь есть всё – от детских спектаклей и мировой классики до легенд джаза и рок-н-ролла.

Среда

В театре драмы состоится показ спектакля «Два ангела, четыре человека», а в Молодежном театре Алтая  пройдет самостоятельная работа Алексея Бурдыко «Война, беда, мечта и юность» о детях блокадного Ленинграда. В музкомедии зрителей ждет исторический мюзикл «Ползунов».

Четверг 

Кинопремьер на этой неделе мало – российская фантастика «Притяжение» от Федора Бондарчука и французский мультфильм «Балерина», который обязательно стоит посмотреть тем, у кого есть дети, – равнодушными они не останутся.

А в МТА покажут «Шинель» по произведению Николая Гоголя, в драме – самостоятельную режиссерскую работу артистки Ольги Любицкой «Очень простая история», в музкомедии – «Летучую мышь».

Пятница

Завершить неделю можно на выставке выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре. 114 его иллюстраций к литературным произведениям представлены в Государственном художественном музее Алтайского края. В экспозиции – Библия, «Божественная комедия» Данте, «Потерянный рай» Мильтона, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и многие другие работы, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

В драме покажут спектакль «Сон в летнюю ночь», В Молодежном театре – трагикомедию «Обыкновенное чудо», а в музкомедии можно отдохнуть, посмотрев «Юнона и Авось».

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 19:45
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