Как мы искали на сайте ТВИЛ отель в Севастополе

В Крыму множество прекрасных мест, куда можно отправиться на отдых. Мы с женой за несколько лет побывали в Судаке, Феодосии, Ялте, на Южном побережье. В этом году решили съездить в Севастополь. В советское время город был закрытым, тут была мощная морская база. Сейчас сюда приезжают туристы, ничто не мешает. Для бронирования жилья мы с супругой использовали интернет-сервис под названием Tvil.ru. Его посоветовали друзья, которые с его помощью в прошлом году отдыхали в Сочи. Говорили, что информации на его страницах мы можем доверять.

Поиск жилья на сайте ТВИЛ

Я в первый раз пользовался услугами данного ресурса. Он порадовал информационной насыщенностью, количеством фотографий на каждой странице гостиницы. Навигация — понятная, чего подчас не хватает, например, интернет-магазинам, в которых трудно разобраться. Тут всё элементарно. Чтобы получить отели Севастополя, надо ввести в поисковую строку:

дату приезда;

дату отъезда;

тип жилья;

необходимое количество мест.

Обратил внимание, что все фото сделаны профессиональными мастерами. Они яркие, помогают представить, какой уровень сервиса предлагается в отеле, что находится рядом с гостиницей.

Мы ввели исходную информацию, на экране появилось несколько сотен вариантов жилья. Мы потратили полтора часа на изучение и приняли решение остановиться в уютном гостевом доме. Понравилось название улицы — Цветочная. На фотографиях можно увидеть красивый цветочный дворик. На сайте сказано, что есть площадка, используемая гостями для пикников.

Среди преимуществ можно назвать то, что гостиница не рассчитана на шумные компании. Это прекрасно, не хочется, чтобы соседи по отелю не давали выспаться. Их затянувшиеся посиделки приходится выслушивать всем. Мы решили забронировать стандартный двухместный номер. Он устроил нас как по цене, так и по тому, что тут есть ванная, туалет. Номер оборудован кондиционером, москитными сетками. Для бронирования мы использовали систему на сайте. Всё заняло пару часов.

Отдых в Севастополе

Думаю, что мы приедем сюда ещё неоднократно, всё понравилось. Можно назвать гостевой дом идеальным по цене и качеству. Он располагается в спокойном месте, неподалёку от морской черты. Для людей, желающих на время забыть про городскую суету, оптимальный выбор! Хозяева прекрасно готовят, есть возможность заниматься самостоятельно приготовлением еды. Спасибо Наталии за гостеприимство и отношение! Всё, что рассказывалось на http://tvil.ru/city/sevastopol/hotels/, соответствует действительности. Можем всем посоветовать услуги этого гостевого дома!

Автор: Антон