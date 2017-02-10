Как нескучно провести выходные и куда в Барнауле сходить 11 и 12 февраля?

Ночь Тарантино, бал в стиле XVIII века, эпичные автосоревнования и другие развлечения выходных



В субботу с 10:00 начнутся соревнования по зимним трековым гонкам на Кубок губернатора Алтайского края. 11 февраля пройдут тренировочные и квалификационные заезды, а вот 12 февраля – финальные. Победители отправятся на Кубок Урала и Сибири. Зрелище обещает быть масштабным и захватывающим.

Также с 11:00 до 16:00 можно посетить Алтайский центр ездового спорта, который находится в 30 километрах от центра Барнаула, в селе Шадрино Калманского района. Здесь можно будет узнать много интересного о собаках породы Сибирский хаски, а еще погладить их и даже прокатиться на настоящей собачьей упряжке. Тех, кто замерзнет, угостят горячим чаем. Перед посещением экскурсии нужно записаться по телефону: +7 (3852) 55-56-80.

В Молодежном театре в субботу покажут трагикомедию Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», в музкомедии можно будет посмотреть «Ромео и Джульетту», а в драме – сентиментальную комедию «Ретро».

В филармонии выступит первый обладатель премии Ward Swingle Award – одна из лучших a’cappella групп Европы Cool & Jazzy. Как рассказывают организаторы, слушателей ждет настоящая «вокальная революция». Начнется концерт в 17:00.

Вечером можно отправиться в бар «Джем» на концерт барнаульской команды Shapyto Crew. Ребята исполнят хиты отечественной и зарубежной эстрады и свои композиции. Кроме того, в 22:00 в антикафе «Три кита» начнется ночь «Квентина Тарантино». До утра на уютных диванчиках здесь будут смотреть фильмы этого знаменитого режиссера, пить кофе и есть различные вкусности. Записаться можно будет по телефону: +7-983-382-45-85.

В концертном зале АГИК в 10:00 начнется VII Открытый краевой конкурс восточного танца «Королева востока». В ГМИЛИКА всех ждут на «Балу в подземном королевстве». Гостям предложат вспомнить историю Братьев Гримм про стоптанные туфельки. И все пришедшие вместе с принцессами убегут в подземный дворец, чтобы танцевать там, пока не сотрут обувь. В программе – подвижные танцы, альтернативная музыка и все то, что обычно нельзя позволить себе на балу на поверхности земли. Дресс-код вариативный: допустимы наряды в стилистике 17, 18 века, а также ампир и кринолины. Минимальный дресс-код: для мужчин – классический костюм или хотя бы рубашка и брюки, для дам – длинное платье и туфли без каблуков.

Выходные – отличная возможность сходить в кино. На большом экране показывают «Обитель зла: Последняя глава» с Миллой Йовович и эротическую драму «На пятьдесят оттенков темнее». Тем, кто смотрел первую часть, скажем сразу, что Анастейша столкнется с противостоянием гневу и зависти тех женщин, что были с ее экстравагантным возлюбленным до нее. Кроме того, в кино можно посмотреть фэнтези «Великая стена», «Лего Фильм: Бэтмен» и боевик «Джон Уик 2».

Детей можно сводить в субботу в Молодежный театр Алтая на «Сказку о царе Салтане» или в музкомедию в «Бэби театр» на «Африканскую историю». В воскресенье в МТА малышам покажут новогоднюю историю «Щелкунчик», а в музкомедии – «Двенадцать месяцев».

В театре кукол «Сказка» юных зрителей ждет «Серебряное копытце» и «Заячья избушка или клочки по закоулочкам».