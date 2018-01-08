Как отдыхали туристы на Алтае в новогодние каникулы. Фото

Чем занимаются туристы в Горном Алтае зимой? С минувших новогодних каникул соцсети пестрят фотографиями и видео с отдыха на природе. Путешественники проводят время по-разному.

Туристы катаются в собачьих упряжках и на лошадях, посещают зубровые питомники, ездят на Лебединое озеро, гладят оленей, настоящие альпинисты поднимаются высоко в горы. Кто-то просто устраивает прогулки по заснеженному лесу.

Ранее «Алтайская правда» предлагала список занятий для зимнего и, в частности, новогоднего отдыха в Горном Алтае. Среди них – посещение так называемых Голубых озер в села Аскат, которые не замерзают, а также ледяных водопадов.

Публикация от Ingochka (@in_elegance) Дек 16, 2017 at 9:06 PST

Публикация от ??Анна Слободчикова?? (@anna.sloboda_altai) Янв 1, 2018 at 4:52 PST

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Публикация от Алексей Родак (@rodak_aleksei) Дек 25, 2017 at 6:09 PST

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Публикация от Елена Марыскина (@sibirskaya_legenda) Дек 10, 2017 at 8:02 PST

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