Как отдыхали туристы на Алтае в новогодние каникулы. Фото

mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 23:45

Как отдыхали туристы на Алтае в новогодние каникулы. Фото

Как отдыхали туристы на Алтае в новогодние каникулы. Фото

Чем занимаются туристы в Горном Алтае зимой? С минувших новогодних каникул соцсети пестрят фотографиями и видео с отдыха на природе. Путешественники проводят время по-разному. 

Туристы катаются в собачьих упряжках и на лошадях, посещают зубровые питомники, ездят на Лебединое озеро, гладят оленей, настоящие альпинисты поднимаются высоко в горы. Кто-то просто устраивает прогулки по заснеженному лесу.

Ранее «Алтайская правда» предлагала список занятий для зимнего и, в частности, новогоднего отдыха в Горном Алтае. Среди них – посещение так называемых Голубых озер в села Аскат, которые не замерзают, а также ледяных водопадов. 

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mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 23:45
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