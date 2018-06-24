Как отметили национальный татарский праздник Сабантуй



Фото Евгений НАЛИМОВ

В минувшее воскресенье, 17 июня, на территории «Бирюзовой Катуни» отметили национальный татарский праздник Сабантуй, в котором приняли участие главы трех регионов: временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Александр Бердников.

По высшему разряду

В Алтайском крае официально Сабантуй празднуется в 25 раз. А вообще он имеет тысячелетнюю историю. Праздник открылся театрализованным представлением с участием лучших творческих коллективов Татарстана и Алтайского края. Со сцены о Сабантуе рассказал один из главных персонажей торжества – пожилой и умудренный опытом Секрет-Бабай.

Сабантуй – это праздник труда, плодородия и благополучия, в котором сливаются воедино красивые обычаи татарского народа: песни, пляски и обряды. Это праздник завершения полевых работ и будущего урожая.

Еще за две недели до Сабантуя молодые джигиты собирали по деревне подарки для будущих победителей соревнований. Это вышитые платки и полотенца, куски ситца, а самым почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце. Сбор подарков обычно сопровождался песнями, танцами, шутками и соревнованиями.

На «Бирюзовой Катуни» не стали уходить от традиций. Борцы померились силами в национальной борьбе куреш. Победитель получил главный приз – автомобиль. Все желающие могли также поучаствовать в боях мешками на бревне, в поднятии гирь, в забегах в мешках и с полными ведрами воды на коромыслах.

С обычаями татар можно было познакомиться на территории национального татарского подворья. Строить его начали за месяц до празднования Сабантуя. Гастрономические лакомства гости из Татарстана привезли с собой. После официального открытия праздника можно было отведать вкусные очпочмаки, перемячи, беляши, кыстыбый, чак-чак, приобрести изделия народных умельцев Татарстана: картины, лепнину, национальную одежду и обувь.

– Мы очень счастливы, что приехали на Алтай, – говорит Гулия Миронова, представляющая коллектив из Новоспасского Дома культуры. – Здесь очень красиво, дружелюбный, гостеприимный народ. Нас встретили по высшему классу и кормят по высшему разряду. Мы привезли с собой все самое дорогое – нашу культуру, даже из музеев захватили некоторые вещи, чтобы украсить подворье. Мы видим, что здесь к нам по-доброму относятся, и отвечаем взаимностью. Пляшем, угощаем…

Гости из Татарстана специально привезли на праздник огромный казан, рассчитанный на пять тысяч порций плова. Все желающие могли его попробовать. Естественно, бесплатно. Также за несколько минут на ура разлетелся десятикилограммовый баурсак. Это лакомство, похожее на чак-чак, но сладкие шарики в нем более крупные и воздушные.

Традиции – это фундамент

Виктор Томенко и Александр Бердников в сопровождении Рустама Минниханова познакомились с обычаями татар на территории подворья. Врио главы Алтайского края представил площадки туристической зоны «Бирюзовая Катунь», которой интересуются потенциальные инвесторы из Татарстана. Гости также посетили выставочно-ярмарочную экспозицию ремесленников и товаропроизводителей Алтайского края.

В числе других свои работы представила кузнец Анна Билецкая. У нее кузница в Белокурихе и музей истории, быта и кузнечного ремесла. На выставку она привезла десятки кованых изделий: рыбы, подсвечники, цветы, каминный набор.

– Кузнечное дело принесло мне счастье, – улыбается Анна. – Благодаря металлу я познакомилась со своим мужем Евгением. В 2013 году занималась организацией фестиваля в нашем городе, он увидел меня в Интернете, влюбился, приехал и сделал предложение.

Надо сказать, что Сабантуй стал уже вторым летним праздником, на котором было представлено богатое культурное наследие народов России. 12 июня на территории Особой экономической зоны прошел этнокультурный фестиваль, ставший частью Всероссийского фестиваля народной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».

– В Алтайском районе мы провели фестиваль традиционной культуры и на нем смогли воочию убедиться, в чем же сила нашей страны, российского народа, – приветствуя гостей праздника, сказал Виктор Томенко. – Сила эта заключается в высочайшей культуре межнациональных, межконфессиональных отношений, и этому сегодня на уровне руководства страны, руководителей регионов, муниципалитетов и общественных объединений уделяется огромное внимание. Прикладываются большие усилия для того, чтобы это единство и взаимопонимание укреплялись.

Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край и Республику Татарстан связывают очень добрые и тесные взаимосвязи, которые расширяются с каждым годом. Праздник Сабантуй в Алтайском крае отмечают с 1994 года, и эта традиция будет сохранена.

За активное участие в реализации социально значимых этнокультурных проектов и вклад в развитие межнациональных отношений Виктор Томенко вручил почетные грамоты Правительства Алтайского края председателю Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края» Анвару Аминову, а также коллективу этой общественной организации.

В начале пути

Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил Виктора Томенко за теплый прием в Алтайском крае.

– Сегодня в 57 регионах России и 30 странах мы отмечаем Сабантуй, – сказал президент Татарстана. – Конечно же, наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Каждый народ имеет возможность показать свои традиции, обычаи, свою культуру, свою кухню. Хотел бы поблагодарить, Виктор Петрович, вас, вашу команду за возможность провести этот праздник. Вы в начале большого пути, вам оказано огромное доверие президента страны. И я уверен, что вас поддержит население края на выборах, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

Александр Бердников также выразил поддержку Виктору Томенко: «Я давно знаю Виктора Петровича и хочу заверить жителей Алтайского края, что он профессионал, открытый и доброжелательный человек.

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