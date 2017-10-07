Как подобрать хорошую акустику для дома?

Когда возникает вопрос о выборе акустики для дома, нередко можно впасть в ступор, ведь что выбрать и как оно будет звучать, понять очень трудно. Некоторые ориентируются на цену, придерживаясь устаревшего правила: чем дороже, тем лучше!

Другие, смотрят на характеристики и выбирают вариант, советующий золотому стандарту: цена – качество. Ну а что же делать обычному покупателю, который ничего в этом не понимает и не желает переплачивать за дорогой бренд? Решить это просто, перейдя на сайт hifidesign.ru можно подобрать различную акустику для домашнего кинотеатра или как следует, проанализировав следующие правила.

Прежде чем приобрести акустическую систему, нужно определиться с параметрами её внешнего вида и размера. В первом случае, проблем обычно не возникает. А вот с размерами, люди почти всегда не могут как следует определиться, или пытаются купить компактный вариант, дабы не занимать лишние квадраты. Здесь, можно сказать, сразу – это в корне неправильно, и даже если вы обладаете небольшой комнатой, не следует отказывать от больших размеров, таким образом, вам удастся избежать проблем в потере качества звука.

Если у вас возникла проблема, из какого материала лучше выбрать систему, то лучше отдайте предпочтение изделию из дерева. Звук из деревянных колонок намного богаче. В том случае, если у вас небольшой бюджет, то можно взять нечто среднее, между деревом и пластиком, а именно изделие из МДФ панели.

С параметрами внешнего вида разобрались, время переходить к внутренней начинке.

При выборе динамиков, ориентируйтесь на значение их чувствительности, оптимальным будет показатель от 90 ДБ и выше.

Человеческое ухо устроено таким образом, что способно воспринимать звуковые волны в диапазоне 16-20000 Гц. Поэтому и при выборе акустической системы, стоит обратить внимание на похожие характеристики.

Хоть один динамик из всей системы должен быть способен воспроизводить весь диапазон возможных частот. На практике, к сожалению, такого добиться невозможно, поэтому часто можно встретить решения с четырьмя колонками с разных сторон и сабвуфером, располагающимся в непосредственной близи от пользователя.