Как правильно читать схемы для вышивки крестом?

В свободное время всегда вышиваю. Это занятие снимает любой стресс. Во всяком случае, так бывает у меня.

Вышиваю и гладью, и крестом. А мой супруг увлекается живописью. Так что, семья у нас творческая. Купила набор для вышивки в интернет-магазине Rosa. В комплект содержится:

Канва.

Нитки мулине, на которых указаны символы, обозначающие цвета.

Иголка, кончик которой закруглён. Такой инструмент не уколет палец, но нитки канвы им раздвигать удобно.

В наборе есть схема.

Фотография вышивки в готовом виде.

Набор понравился. Купила ещё один и подарила племяннице, потому что она хотела заняться вышиванием. Кстати, у некоторых начинающих возникает вопрос, как читать схему. Всё достаточно просто, но некоторым сразу не всё бывает понятно. Схемы бывают цветовые. Там клетки сразу закрашены в нужный цвет. Есть черно-белые, где для обозначения цвета применяются символы. Существуют и смешанные, где есть и цвета и символы. Это для того, чтобы при слабом освещении меньше нагружать зрение. Чёткий символ проще увидеть, чем различить похожие оттенки одного цвета. К каждой схеме всегда бывает расшифровка, обычно где-то сбоку или внизу. В наборах для простоты на нитях разных цветов есть обозначение соответствующего символа на схеме. Это облегчает задачу. Не нужно присматриваться. Просто надо выбрать нить с нужным символом.

В интернет-магазине есть наборы не только для любителей вышивать нитками, но и для выполнения вышивки бисером, лентами. Перейдя по ссылке http://rosa.ua/catalog/143212_vishivka_new/ можно подобрать вышивку по вкусу. Я хочу для дочки купить табор для вышивания бисером, она говорила о своём желании этим заняться. Я состав набора просмотрела, мне понравилось. Вообще, цены на все творческие наборы вполне приемлемые.

Ещё краски художественные для мужа купить хочу здесь. Кому интересно, перейдя по ссылке http://rosa.ua/catalog/123648_kraski_akrilovye/ можно подобрать акриловые краски. Я нашла в интернете этот магазин, мне понравилось качество, комплектация наборов для творчества, цены. Поэтому сама буду приобретать здесь товары (для себя, для подарков) и другим стану рекомендовать. Ассортимент товаров для разных видов творчества широкий.