Как правильно питаться в первую неделю Великого поста?
Как говорили раньше бабушки, «в пост главное не какую-то еду не есть, а друг друга не есть». То есть не злиться, не оскорблять других, не злословить и не сплетничать. Впереди – долгий Великий пост, самая сложная первая неделя продлится с 19 по 25 февраля.
Сегодня многие священнослужители говорят о том, что жизнь в современном ритме предполагает в Великий пост ограничения не столько физического, сколько духовного плана. И все-таки правила питания в этот период тоже интересны. Тем более, на первый взгляд кажется, что есть абсолютно нечего и жить в таких жестких ограничениях полтора месяца вовсе невозможно.
Под запретом в Великий пост:
- Мясо;
- Рыба;
- Все молочные продукты;
- Сливочное масло;
- Яйца.
Что можно есть в первую неделю Великого поста?
В первые три дня желательно все же отказаться от горячей пищи, еды с добавление растительного масла и, само собой, от переедания. По Уставу есть можно только по вечерам. Но это могут быть:
- Фрукты;
- Овощи;
- Орехи;
- Мед;
- Сухофрукты;
- Пресный хлеб и сухое печенье;
- Грибы;
- Варенье.
«Сухоядение» означает, что пища:
- не варится;
- не жарится;
- не запекается;
- не парится.
Какие блюда можно из этого приготовить?
- Салат из огурцов и помидоров;
- Сладкий салат из моркови, кураги и изюма;
- Салат из свежей свеклы с грецким орехом;
- Салат из тертой репы с добавлением яблока;
- Салат из квашеной капусты с брусникой или клюквой.
«Перекусы»:
- Бутерброды с огурцом и кунжутными семечками;
- Бутерброды с кабачковой икрой;
- Бутерброды с грибами зеленым луком;
- Бутерброд с размягченным бананом и маком.
Что пить?
Первые дни воду, а потом «ассортимент» может расшириться:
- Чай;
- Кофе;
- Кисель;
- Морс;
- Компот;
- Соки.
Если вы решили соблюдать ограничения в пище, то, чтобы не отвлекаться на мысли о том, где и что съесть – пользуйтесь специями и пряностями при приготовлении блюд. Тогда они не будут казаться однообразными или совсем уж пресными и дадут чувство насыщения.
И, конечно, не забывайте про свежую зелень и цитрусовые – вырастите ее на подоконнике или покупайте, чтобы поддерживать иммунитет.
Не забудьте, что в первое воскресенье первой недели Великого поста отмечается большой праздник – Торжество Православия. В этот день в храмах готовят коливо – смесь пшеницы с медом. Можно приготовить его и дома. А еще в воскресный день можно наконец побаловать себя горячей пищей – сварить постный борщ и какую-либо кашу.
У кого есть послабления в пост?
- Детей до 12 лет;
- Беременных и кормящих;
- Стариков;
- Людей с хроническими заболеваниями;
- Рабочих, занимающихся тяжелым трудом.
Стрыгина
Мария
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