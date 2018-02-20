Как правильно питаться в первую неделю Великого поста?

Как говорили раньше бабушки, «в пост главное не какую-то еду не есть, а друг друга не есть». То есть не злиться, не оскорблять других, не злословить и не сплетничать. Впереди – долгий Великий пост, самая сложная первая неделя продлится с 19 по 25 февраля.

Сегодня многие священнослужители говорят о том, что жизнь в современном ритме предполагает в Великий пост ограничения не столько физического, сколько духовного плана. И все-таки правила питания в этот период тоже интересны. Тем более, на первый взгляд кажется, что есть абсолютно нечего и жить в таких жестких ограничениях полтора месяца вовсе невозможно.

Под запретом в Великий пост:

Мясо;

Рыба;

Все молочные продукты;

Сливочное масло;

Яйца.

Что можно есть в первую неделю Великого поста?

В первые три дня желательно все же отказаться от горячей пищи, еды с добавление растительного масла и, само собой, от переедания. По Уставу есть можно только по вечерам. Но это могут быть:

Фрукты;

Овощи;

Орехи;

Мед;

Сухофрукты;

Пресный хлеб и сухое печенье;

Грибы;

Варенье.

«Сухоядение» означает, что пища:

не варится;

не жарится;

не запекается;

не парится.

Какие блюда можно из этого приготовить?

Салат из огурцов и помидоров;

Сладкий салат из моркови, кураги и изюма;

Салат из свежей свеклы с грецким орехом;

Салат из тертой репы с добавлением яблока;

Салат из квашеной капусты с брусникой или клюквой.

«Перекусы»:

Бутерброды с огурцом и кунжутными семечками;

Бутерброды с кабачковой икрой;

Бутерброды с грибами зеленым луком;

Бутерброд с размягченным бананом и маком.

Что пить?

Первые дни воду, а потом «ассортимент» может расшириться:

Чай;

Кофе;

Кисель;

Морс;

Компот;

Соки.

Если вы решили соблюдать ограничения в пище, то, чтобы не отвлекаться на мысли о том, где и что съесть – пользуйтесь специями и пряностями при приготовлении блюд. Тогда они не будут казаться однообразными или совсем уж пресными и дадут чувство насыщения.

И, конечно, не забывайте про свежую зелень и цитрусовые – вырастите ее на подоконнике или покупайте, чтобы поддерживать иммунитет.

Не забудьте, что в первое воскресенье первой недели Великого поста отмечается большой праздник – Торжество Православия. В этот день в храмах готовят коливо – смесь пшеницы с медом. Можно приготовить его и дома. А еще в воскресный день можно наконец побаловать себя горячей пищей – сварить постный борщ и какую-либо кашу.

У кого есть послабления в пост?

Детей до 12 лет;

Беременных и кормящих;

Стариков;

Людей с хроническими заболеваниями;

Рабочих, занимающихся тяжелым трудом.



Стрыгина

Мария

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