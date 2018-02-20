Как правильно питаться в первую неделю Великого поста?

mavit
Автор: mavit Февраль 20, 2018 17:45

Как правильно питаться в первую неделю Великого поста?

Как правильно питаться в первую неделю Великого поста?

Как говорили раньше бабушки, «в пост главное не какую-то еду не есть, а друг друга не есть». То есть не злиться, не оскорблять других, не злословить и не сплетничать. Впереди – долгий Великий пост, самая сложная первая неделя продлится с 19 по 25 февраля.

Сегодня многие священнослужители говорят о том, что жизнь в современном ритме предполагает в Великий пост ограничения не столько физического, сколько духовного плана. И все-таки правила питания в этот период тоже интересны. Тем более, на первый взгляд кажется, что есть абсолютно нечего и жить в таких жестких ограничениях полтора месяца вовсе невозможно.

Под запретом в Великий пост:

  • Мясо;
  • Рыба;
  • Все молочные продукты;
  • Сливочное масло;
  • Яйца.

Что можно есть в первую неделю Великого поста?

В первые три дня желательно все же отказаться от горячей пищи, еды с добавление растительного масла и, само собой, от переедания. По Уставу есть можно только по вечерам. Но это могут быть:

  • Фрукты;
  • Овощи;
  • Орехи;
  • Мед;
  • Сухофрукты;
  • Пресный хлеб и сухое печенье;
  • Грибы;
  • Варенье.

«Сухоядение» означает, что пища:

  • не варится;
  • не жарится;
  • не запекается;
  • не парится.

Какие блюда можно из этого приготовить?

  • Салат из огурцов и помидоров;
  • Сладкий салат из моркови, кураги и изюма;
  • Салат из свежей свеклы с грецким орехом;
  • Салат из тертой репы с добавлением яблока;
  • Салат из квашеной капусты с брусникой или клюквой.

«Перекусы»:

  • Бутерброды с огурцом и кунжутными семечками;
  • Бутерброды с кабачковой икрой;
  • Бутерброды с грибами зеленым луком;
  • Бутерброд с размягченным бананом и маком.

Что пить?

Первые дни воду, а потом «ассортимент» может расшириться:

  • Чай;
  • Кофе;
  • Кисель;
  • Морс;
  • Компот;
  • Соки.

Если вы решили соблюдать ограничения в пище, то, чтобы не отвлекаться на мысли о том, где и что съесть – пользуйтесь специями и пряностями при приготовлении блюд. Тогда они не будут казаться однообразными или совсем уж пресными и дадут чувство насыщения.

И, конечно, не забывайте про свежую зелень и цитрусовые – вырастите ее на подоконнике или покупайте, чтобы поддерживать иммунитет.

Не забудьте, что в первое воскресенье первой недели Великого поста отмечается большой праздник – Торжество Православия. В этот день в храмах готовят коливо – смесь пшеницы с медом. Можно приготовить его и дома. А еще в воскресный день можно наконец побаловать себя горячей пищей – сварить постный борщ и какую-либо кашу.

У кого есть послабления в пост?

  • Детей до 12 лет;
  • Беременных и кормящих;
  • Стариков;
  • Людей с хроническими заболеваниями;
  • Рабочих, занимающихся тяжелым трудом.

 
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