Как продлить жизнь своему паркету ?

Все чаще в качестве напольного покрытия выбирают паркет. Это материал, имеющий положительные характеристики. Он экологичный, легко укладывается, привлекает внимание, отличается доступной ценой. Срок службы составляет до 20 лет, однако, правильный уход и своевременное восстановление помогут увеличить время использования напольного покрытия.

На сайте http://freshparket.ru можно записаться на циклевку паркета.

Лучшие способы

Выбирают способ ухода по виду паркета. Если его полировали, то рекомендуется использовать специальное средство, в составе которого пчелиный воск и растительное масло.

Если выбрали лакированный вариант, то первые 7 лет с ним ничего не нужно делать. Достаточно чистить покрытие влажной тканью и пылесосом. Однако со временем придется проводить циклевку старого пола.

Провести работу можно быстро с помощью специалистов, которые имеют опыт проведения мероприятия. На сайте представлено портфолио с работами. Можно увидеть качество работ и сияние старого-нового покрытия.

В работе используется немецкое оборудование премиального класса Lagler. Для этого разработана паркетная химия в виде масла, лака, тонирующего состава.

Можно сразу заказать проведение восстановительных работ, в которые входит процедура циклевки, шлифовки и лакировки в 3 слоя. С учетом расходных материалов цена всего 390 руб/м2. Мастера проводят работу более 5 лет, поэтому каждый клиент получает гарантию на проведенные процедуры до 7 лет.

Всем, кто отдал предпочтение паркету, стоит помнить, что следует исключить попадание влаги, иначе полы деформируются, несмотря на использование пропитки.

Теряет привлекательность паркет из-за механического воздействия и абразивных частиц. Если проявляются неровности и трещины, понадобится специальная шлифовальная машинка. Правильно и быстро работы проведут профессионалы.

Защитить паркет можно несколькими способами. Для этого нужно перед входом в помещение положить модульный коврик. В вестибюле укладывают покрытие, которое не поглощает влагу и пыль. Можно самостоятельно покрыть пол лаком. Это простые моменты, которые помогут продлить срок службы паркета.