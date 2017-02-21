Как пройдет масленичная неделя и куда барнаульцам стоит сходить?

Фолк-фестиваль и «Сибирская Масленица»: как жители краевой столицы будут провожать зиму?



Масленичная неделя – это не только блины, но и различные интересные мероприятия, которые обязательно стоит посетить.

Начать отмечать проводы зимы можно 23 февраля в клубе «Джем». Здесь состоится фолк-фестиваль, на котором выступит группа из Санкт-Петербурга «Отава Ё», известная публике по видеоклипу «Сумецкая», собравшему в YouTube более шести миллионов просмотров. Музыканты хорошо известны на мировой сцене, а география их выступлений простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии. Группа будет играть в формате семейного камерного концерта, поэтому приглашает на мероприятие людей с детьми. Для тех, кому еще не исполнилось 10 лет, вход бесплатный.

25 февраля недалеко от курорта Белокуриха в селе Новотырышкино на туристическом комплексе «Сибирское подворье» и «Золото Алтая» пройдет большой народный праздник – фестиваль «Сибирская Масленица». Тех, кто решит провести масленичные гуляния здесь, ждут выступления коллективов, конноспортивный праздник, парад псовой охоты, состязания, среди которых «Богатырская сила» и «Масленичный столб», а также катание на тройках по ипподрому. В 17:40 состоятся проводы зимы – сжигание чучела и большой масленичный хоровод вокруг костра. Программу мероприятия можно скачать на нашем сайте.

«Гуляния на «Сибирском подворье» по-настоящему широкие – на них сходятся в масленичном хороводе фольклорные коллективы из разных краев страны. Богатая ярмарка радует гостей горячими национальными угощениями, вкусными напитками и подарками ручной работы. Богатыри-ловкачи покажут свою удаль, покоряя неприступный масленичный столб. Любители гиревого спорта посостязаются за звание главного силача. Самых азартных приглашают на конноспортивный праздник «Золото Алтая» и забег русских борзых», – пишут организаторы мероприятия.

Вход на праздник свободный, а все подробности можно узнать на сайте Визиталтай.РФ.

26 февраля гуляния пройдут в краевой столице. В парке «Лесная сказка» с 12:00 до 14:00 будут работать три большие площадки: «Главная сцена», «Ярмарка» и «Место силы». Гостей ждут выступления городских коллективов, конкурсы, фотозона, а также различные угощения.

В этот же день на эко-ярмарке ВДНХ (улица Взлетная, 2к) состоится семейный праздник «Встречаем весну вместе!». В 10.00 часов начнет свою работу масленичная ярмарка, в это же время здесь можно будет познакомиться с работами алтайских ремесленников. С 13:00 часов посетителей ждут традиционные развлечения: катание на пони и собачьих упряжках, богатырские забавы, столб с призами, катание на воздушном шаре, игры, конкурсы, розыгрыши и подарки, сжигание чучела Зимы, чай и блины. Любители конкурсов смогут побороться мешками на бревне, походить на ходулях и поучаствовать во многих других масленичных забавах. Победителей ждут призы: мультиварка, утюг, пароварка, сертификат на ужин в кафе «Ферма Бочкари» и многое другое.