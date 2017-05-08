Как провести длинные выходные в Барнауле и где побывать с 6 по 9 мая?

Шоу с обезвреживанием мин, выставка кукол XIX века, выступление известного рэпера и другие развлечения выходных



Барнаульцев ждут новые длинные выходные. Как их провести интересно и нескучно, можно узнать из нашего традиционного гида по самым примечательным культурным событиям краевой столицы.

В субботу в 12:00 в Парке спорта (Энтузиастов, 12в) пройдет военно-спортивный праздник «Моя Победа». В программу включены показательные выступления спецподразделения «БОР», работа кинологов с показом общего курса послушания и цирковой дрессировкой, демонстрация оружия и спецтехники, выполнение нормативов радиационной, химической и биологической защиты и комплекса ГТО, демонстрация противопехотных и противотанковых мин и их обезвреживание и др. Также запланирован ряд мастер-классов.

В МТА можно будет посмотреть спектакль о судьбах детей блокадного Ленинграда «Война, беда, мечта и юность…» по пьесе «Мой бедный Марат», а в театре драмы покажут лирическую комедию «Квадратура круга».

В воскресенье в Государственном художественном музее можно посетить выставку «Кукольная страна», в экспозицию которой вошли антикварные и винтажные игрушки XIX-XX веков разных народов.

8 мая в 18:00 в «Бруснике Парус Парк» выступит Slim, известный московский рэп-исполнитель, саунд-продюсер, битмейкер, экс-участник группы CENTR. Музыкант выпускает пятый по счёту студийный альбом под названием Ikra.

В «Республике ИЗО» стоит посетить выставку «Светосила». Свои работы представили восемь молодых авторов. Их фотоснимки обо всем: о людях, о природе, о городах, а главное то, что сделаны они все на пленке.

9 мая в музкомедии в 14:00 пройдет показ спектакля «Одолжите тенора». В это же время в кинотеатре «Премьера» (Крупской, 97) можно будет посмотреть фильм режиссера Александра Касаткина «Три дня до весны», который был снят к 72-летней годовщине со дня Победы. Картина должна передать правду о событиях, людях и военной жизни, так как съемочной группе помогали ветераны, блокадники и историки.

На большом экране на выходных будут идти такие фильмы, как «Стражи Галактики. Часть 2», английский боевик «Секретный агент», две российские комедии «Кухня. Последняя битва» и «Спасти Пушкина». Кроме того, в кинотеатрах покажут картину «Моя девушка — монстр», «Перестрелка», ленту «Идеаль», над которой работал Фредерик Бегбедер, «Сферу», «Форсаж 8» и «Время первых».

Детей можно будет сводить на мультфильмы «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Рок Дог» и «Никита Кожемяка». В воскресенье в МТА юным зрителям покажут спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». А в театре «Кукол» пройдут показы «Волшебное кольцо» и «Маша и Медведь».