Как провести «Ночь музеев» в Барнауле и куда стоит сходить?

Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 05:45

Как провести «Ночь музеев» в Барнауле и куда стоит сходить?

Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить?

Самые интересные мероприятия «Музейной ночи» в краевой столице

20 мая в краевой столице наступит «Ночь музеев», и если вы еще не придумали, куда отправитесь приобщаться к прекрасному, читайте гид от Amic.ru и планируйте свое время.

Алтайский государственный краеведческий музей

Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить?

Здесь для посетителей приготовлена весьма насыщенная программа: кроме выставок и выступлений музыкантов, будет организована стрельба из лука, пройдут мастер-классы, ретропросмотр телепередач середины ХХ века, монетное шоу, игры народов Алтая, театрализованная экскурсия и многое другое. Большая часть программы подстроена под интересы юных посетителей: будут занимательные путешествия с домовенком, различные занятия и аквагрим. Для пришедших в этот вечер будут работать мини-кафе «Добрый вечер» и «Теплый прием».

Адрес: Ползунова, 46.

Государственный художественный музей Алтайского края

Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить?

Здесь можно посмотреть несколько выставок, среди которых работы Лики Добровольской, антикварные и винтажные куклы. Также пройдут мастер-классы, мультимедийные программы, квест-игра «Таинственная история в доме на улице Мостовой» и киноконцерт «И все-таки мы победили!».

Адрес: Максима Горького, 16.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить?

В ГМИЛИКА пришедших будут ждать просветительские и слайд-программы, в основном посвященные Году экологии, мастер-классы по созданию игрушек и кинопоказы.

Адрес: Льва Толстого, 2

Музей «Город»

Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить?

На этой площадке можно научиться расписывать магниты, вязать игрушки, собирать модели самолетов, делать цветы из бумаги, а также рисовать на воде. Здесь пройдет межмузейная приключенческая игра «10 из 10», главным призом которой станет торт, и игра для взрослых «Знаешь ли ты Барнаул?». А атмосферу зададут команды «Весло и каска» и «Волны».

Адрес: Ленина, 4 / Толстого, 24.

В выставочном зале музея, который находится на проспекте Ленина, 111, мастер-классы по акварельному рисунку и батику проведут известные барнаульские мастера, а Юлия Кикоть представит боди-арт.

На всех описанных площадках мероприятия начнутся в 19:00 и закончатся в 2:00.

Granmulino

Одну из самых интересных программ продумали ресторан Granmulino и сообщество в социальной сети «ВКонтакте» Barnaul 22. Начнутся мероприятия в 17:00. Здесь пройдет выставка ретроавтомобилей и раритетных коллекций монет и книг, розыгрыши, мастер-классы по приготовлению блюд, а после их бесплатная дегустация, а также выступление танцевальных коллективов, танцевальный флешмоб в стиле ретро, интерактивные экскурсии по пивоварне Vienne Lion каждый час. Вы познаете таинство приготовления настоящего крафтового напитка.

После 22:00 для лиц старше 18 лет будет продолжение банкета на уличной террасе кофейни Granmulino, где будут проводиться интеллектуальные игры и организована прямая трансляция ЧМ по хоккею.

Это далеко не все площадки, где можно будет встретить «Ночь музеев». Более полную программу мероприятий смотрите на сайте.

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 05:45
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