Как провести свободное время в Барнауле и куда сходить с 24 по 28 июля?

Моноспектакль, поэтический вечер, кинопремьеры, концерты и другие интересные мероприятия недели



Если вы не решили, как провести последнюю неделю июля в этом году, то смотрите наш гид по самым интересным мероприятиям недели и планируйте, как отдохнуть в свободное время.

Понедельник

Рабочую неделю можно начать, посетив фильм «Дюнкерк», созданный Кристофером Ноланом. В этой картине рассказывается история чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Роли здесь исполняют такие актеры, как Том Харди, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс и другие.

Вторник

В Rock Pub (Союза Республик, 44А) состоится трибьют творчества команды «Земфира». В концерте участвуют DeepSound, дуэт Bailar Bailar и «НеТуда». Начало мероприятия в 20:00.

Среда

В 18:00 в кофейне «Фрекен Бок» (Власихинская, 65) пройдут научные мастер-классы для детей. Юные ученые смогут поработать с наборами реагентов, понаблюдать за свойствами индикаторов, изготовить линзу, поднять предмет в воздух при помощи электричества и многое другое. Записаться можно по телефону: +7‒913‒029‒62‒08.

В 18:30 можно будет отправиться в пешую экскурсию на Барнаульский сереброплавильный завод, которую проводит музей «Мир камня» (Ползунова, 39). У пришедших будет возможность прикоснуться к вековым стенам, услышать увлекательный рассказ о заводе, с которого начиналась история нашего города, и увидеть места, где стояли плавильные печи.

Четверг

На теАRTральной площадке «Спичка» (Ползунова, 37) пройдет показ моноспектакля «Быть женщиной», начало в 19:00. Это самостоятельная работа актрисы театра драмы Ларисы Черниковой, которая попробует ответить на вопрос, что значит быть женщиной.

На большом экране среди кинопремьер появятся боевик «Взрывная блондинка», драма от Софии Копполы «Роковое искушение», биография знаменитого музыканта «2pac: Легенда» и американский фантастический триллер «Матрица времени». А детей стоит сводить на мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший».

Пятница

В конце рабочей недели на сцене теАRТральной площадки «СПИЧКА» состоится поэтический вечер «Чтиво», начало в 19:30. У зрителей будет возможность услышать стихи непосредственно из уст авторов, в программе мероприятия, как указывают организаторы, поэзия, веселости и импровизация.