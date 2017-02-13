Как провести время и где отдохнуть барнаульцам с 13 по 17 февраля?

Перформанс по «Мастеру и Маргарите», выступление американской певицы, День влюбленных и другие важные события недели

Понедельник

13 февраля в 19:00 в антикафе «Три Кита» состоится театрально-музыкальный перформанс «Беспокойный день», где зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика »Мастер и Маргарита».

Вторник

14 февраля барнаульцы будут отмечать День влюбленных, поэтому почти все мероприятия в городе посвятили этой теме. Так, в 18:00 в клубе Garage (ул. Г. Исакова, 149а) начнется вечеринка под названием Love is. С 19:99 до 21:00 в культурном пространстве Loft 24 (ул. Цеховая, 58) пройдет ART-PATY. Пришедшим предоставят 200 кв. м свободного пространства, на которых можно будет выразить себя через цвет. Организаторы подготовят для гостей бумагу, кисти, валики и много яркой краски. Для предварительной регистрации нужно позвонить по телефонам: +7 (913) 272-94-47 и +7 (923) 003-10-99. А в галерее «Бандероль» на мастер-классе у Евгении Октябрь предлагается написать картину вместе с любимым человеком. Здесь предоставят все материалы, а картину посетитель выбирает на свой вкус. Запись проходит по телефонам: +7 (3852) 22-61-02 или +7 (913) 260-69-95.

В Молодежном театре Алтая покажут лирическую драму о влюбленных по произведению Михаила Рощина «Валентин и Валентина», в драме зрителям представят комедию «Два ангела, четыре человека».

Среда

В филармонии выступит вокалистка, выходившая на сцену с такими легендами, как Koko Taylor, Son Seals, Denise LaSalle, Robben Ford, Coco Montoya, Billy Branch, Melvin Taylor, Sugar Blue, Mumford & Sons и многими другими. Блюзовая исполнительница Sharon Lewis, которую музыкальные критики называют восьмым чудом света, посетит с концертом краевую столицу и исполнит свои лучшие хиты для барнаульцев. Концерт начнется в 19:00.

Музкомедия порадует своих зрителей мюзиклом «Алые паруса», а театр драмы – самостоятельной работой артистки Ольги Любицкой «Очень простая история».

В баре «Джем» пройдет трибьют-концерт песен Ляписа Трубецкого, а в театре драмы покажут третий сезон популярного шоу «ТАНЦЫ», над программой которого работали лучшие хореографы во главе с Мигелем. Зрители живьем увидят самые яркие и фееричные номера и полюбившихся им участников.

Четверг

В кинотеатрах барнаульцев ждут премьерные фильмы. Среди них картина «Великая стена» – своеобразная трактовка истории, в которой на Китай нападают загадочные мифические существа, российская комедия «Гуляй, Вася!», мультфильм-участник Каннского кинофестиваля «Красная черепаха» и немецкая трагикомедия «Несмотря ни на что».

В МТА можно будет посмотреть драму о детях блокадного Ленинграда «Война, беда, мечта и юность», а в драме стать свидетелем шекспировских страстей получится на спектакле «Укрощение строптивой».

Закончить вечер можно будет в баре «Джем», здесь пройдет вечеринка RосKallbaS, на которой выступят барнаульские и томские команды: «Реактивный Психоз», «3 дня до весны» и KALASHNIKOFF Band. Либо в Harat’s Pub на «Открытом микрофоне». Это шоу для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап-комедии, проверить новый материал или же посмотреть, с чего начинается карьера любого стендап-комика. Выступить может любой желающий, вход свободный, но необходима предварительная запись в группе мероприятия.

Пятница

В библиотеке имени Вячеслава Шишкова в 17:00 барнаульский литератор Юлия Нифонтова презентует свою новую книгу прозы «12 самых страшных тайн», основанную на документальном материале и изданную в 2016 году в Барнауле и в канадском издательстве. Сюда вошла повесть «Мама, это не та больница!» и лучшие рассказы автора.

Погрузиться в мир одного из самых таинственных русских писателей – Николая Гоголя – получится в МТА, здесь пройдет показ повести «Шинель». В театре драмы представят спектакль по произведению Пушкина «Барышня-крестьянка», а в музкомедии – водевиль «Беда от нежного сердца».