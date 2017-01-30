Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 19:45

Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

Киноновинки, блюзовые концерты и стоящие спектакли: как провести первую неделю февраля?
Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

Как провести первую неделю последнего зимнего месяца, куда сходить и где отдохнуть, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале рабочей недели барнаульская блюз-рок команда «Мыс доброй надежды» приглашает любителей музыки на свой день рождения, который группа будет отмечать в баре «Джем». Начало концерта в 20:00.

Вторник

31 января можно отправиться на новую картину Федора Бондарчука «Притяжение». Как отмечают критики, это лучший фильм в карьере режиссера, и посмотреть его просто необходимо. Кроме того, можно уделить внимание и исторической драме «Молчание» Мартина Скорсезе. Это экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо.

Среда

В Государственном художественном музее можно посмотреть графику выдающегося французского художника  XIX века Гюстава Доре. Сейчас в Барнауле можно посмотреть самую масштабную в России экспозицию его работ. На выставке представлено 114 иллюстраций к литературным произведениям, среди которых Библия, «Божественная комедия» Данте, «Потерянный рай» Мильтона и многое другое.

Четверг

Барнаульцев в кинотеатрах порадуют шестью новыми фильмами. Среди ужастиков – фильм о «фильме в фильме» «Звонки», который продолжит историю страшной видеокассеты, губящей всех ее увидевших. Для семейного просмотра подойдет фантастическая драма о мальчике Конноре и страшном существе из его снов «Голос монстра».  Посмеяться можно будет над российской комедией «Огни большой деревни» и американо-китайским боевиком «Отпетые напарники». Кроме того, на большом экране появится «Трансформация» и фантастическая драма о межгалактической любви «Космос между нами».

Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

В Молодежном театре Алтая можно будет увидеть недавнюю новогоднюю премьеру – спектакль по рассказам Надежды Теффи «Чертова закуска», а в драме покажут странный анекдот «Пиковая дама».

Пятница

Конец рабочей недели можно посвятить классике. В драме пройдет показ спектакля по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце», а в МТА зрителей порадуют «Грозой» Александра Островского.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии