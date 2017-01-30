Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить?

Киноновинки, блюзовые концерты и стоящие спектакли: как провести первую неделю февраля?



Как провести первую неделю последнего зимнего месяца, куда сходить и где отдохнуть, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале рабочей недели барнаульская блюз-рок команда «Мыс доброй надежды» приглашает любителей музыки на свой день рождения, который группа будет отмечать в баре «Джем». Начало концерта в 20:00.

Вторник

31 января можно отправиться на новую картину Федора Бондарчука «Притяжение». Как отмечают критики, это лучший фильм в карьере режиссера, и посмотреть его просто необходимо. Кроме того, можно уделить внимание и исторической драме «Молчание» Мартина Скорсезе. Это экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо.

Среда

В Государственном художественном музее можно посмотреть графику выдающегося французского художника XIX века Гюстава Доре. Сейчас в Барнауле можно посмотреть самую масштабную в России экспозицию его работ. На выставке представлено 114 иллюстраций к литературным произведениям, среди которых Библия, «Божественная комедия» Данте, «Потерянный рай» Мильтона и многое другое.

Четверг

Барнаульцев в кинотеатрах порадуют шестью новыми фильмами. Среди ужастиков – фильм о «фильме в фильме» «Звонки», который продолжит историю страшной видеокассеты, губящей всех ее увидевших. Для семейного просмотра подойдет фантастическая драма о мальчике Конноре и страшном существе из его снов «Голос монстра». Посмеяться можно будет над российской комедией «Огни большой деревни» и американо-китайским боевиком «Отпетые напарники». Кроме того, на большом экране появится «Трансформация» и фантастическая драма о межгалактической любви «Космос между нами».

В Молодежном театре Алтая можно будет увидеть недавнюю новогоднюю премьеру – спектакль по рассказам Надежды Теффи «Чертова закуска», а в драме покажут странный анекдот «Пиковая дама».

Пятница

Конец рабочей недели можно посвятить классике. В драме пройдет показ спектакля по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце», а в МТА зрителей порадуют «Грозой» Александра Островского.