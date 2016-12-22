Как провести выходные и куда барнаульцам сходить 17 и 18 декабря?

Девушки в бикини, огромные пауки и собачьи упряжки: что нужно посмотреть в Барнауле на этих выходных?

Открытие катков, спортивные соревнования, выставки и театральные премьеры – на этих выходных барнаульцы смогут посетить множество интересных мероприятий, а каких – читайте в традиционном гиде от Amic.ru.

Любите лепить снеговиков? Отправляйтесь в субботу утром в парк Алексея Смертина (Энтузиастов, 12в). Здесь с 11:00 до 13:30 пройдут соревнования по этой любимой как взрослыми, так и детьми забаве.

Для поклонников активного отдыха в поселке Шадрино на базе Алтайского центра ездового спорта пройдут краевые соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта. Скиджоринг, гонки на собачьих упряжках – зрелище обещает быть очень интересным. А в 17:00 у театра драмы состоится торжественное открытие катка «Новогодний лёд».

В драме субботним вечером покажут «Два ангела, четыре человека», а в воскресенье здесь пройдет маленькая антикризисная комедия «Дорогие мои бандитки».

В музкомедии 18 декабря в 10:00 и 13:00 можно будет посмотреть красочную сказку «МороzКо». А кроме того, в воскресенье состоится новогодняя премьера: в Молодежном театре Алтая покажут детский спектакль «Сокровища капитана Флинта». Это будет музыкальная сказка-игра, режиссером которой стал заслуженный артист РФ Владимир Филимонов. Роль Джима Хокинса исполнит молодой артист Семен Сковородин, Миссис Хокинс станет Ирина Клишевич, а Джоном Трелони – заслуженный артист РФ Валерий Лагутин. Показы пройдут в 12:00 и 14:30.

Среди киноновинок этой недели «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории». Это первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачивается между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи. Другой громкой премьерой станет драма «Призрачная красота» с Уиллом Смитом, Кирой Найтли, Кейт Уинслет и Эдвардом Нортоном. Любители американских комедий могут сходить на картину «Миссия: Неадекватна».

В воскресенье в клубе «Эланс» (переулок. Геблера, 33б) пройдет турнир по фитнес-бикини, а в музее «Город» проходит выставка «Удивительный мир пауков», коллекция которой выставлялась в крупнейших музеях естественной истории Мадрида, Лиссабона, Мюнхена, Франкфурта на Майне, Бухареста, Загреба, Таллина и других. Выставка представляет собой более 40 живых особей, среди которых самый ядовитый паук в мире «Черная вдова», самый гигантский «Птицеед Голиаф» и «Гигантский скорпион».