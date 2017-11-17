Как в Алтайском крае проходил осенний сезон фестиваля «Шансон без границ»

Осенний сезон зонального фестиваля «Шансон без границ» прошел в Кытмановском районе. На него съехались более 35 участников и их представителей из Барнаула, Бийска, ЗАТО «Сибирский», Косихинского района, Заринска, Новокузнецка, Целинного района, Тогула…

Этот уникальный благотворительный проект, объединивший любителей песен жанра шансон из разных уголков Алтайского края, зародился пять лет назад с легкой руки тогульчан — предпринимателей Леонида и Светланы Дюпиных. С тех пор прошло 10 фестивалей, в числе которых осенние и весенние сезоны. Артистов принимали на своей земле Тогул и Антипино, Ельцовка и Целинный. Вырученные средства от продажи билетов шли на покупку одежды для сцены тогульского Дома культуры, пошив спортивной формы для команды лыжников, материалы для Дома творчества, ремонт Михаило-Архангельского храма, на покупку морозильной камеры для школы…

— Основной фестиваль у нас весенний, — говорит Светлана Дюпина. — Мы не только даем возможность исполнителям спеть, но и станцевать — на третьем фестивале у нас принимал участие танцевальный коллектив из Солтона, в этом сезоне на сцене танцевал зажигательную «лезгинку» Валерий Худорожкин из Тогула. К нам приезжают авторы-исполнители своих песен и стихов, у которых издаются книги. В этот раз было очень приятно получить в подарок книгу от автора-исполнителя из Новокузнецка Ярослава Васильева «Если…» с его автографом. Шансон — это состояние души. Это песни с искренней манерой исполнения, простые и понятные всем. В каждом районе нас встречают гостеприимно и радушно. С каждым годом наше движение набирает силу, география и число участников фестиваля расширяется.

Общественная организация социально-культурного развития населения «Лосихинские родники» Косихинского района — постоянные участники фестиваля. Руководитель НКО Сергей Недосейкин поделился с «АП»:

— Во-первых, шансон — это музыка сердца, которая объединяет. Да, и с Кытманово мы добрые соседи, нас разделяет всего 40 км… Во-вторых, мы участвуем не ради того, чтобы себя показать, для нас это возможность прославить нашу Лосиху. Мы фанаты своего села. Оно небольшое, всего 800 человек, но у нас очень хороший Дом культуры, две игровые площадки в этом году построили — два гранта выиграли. Стараемся сделать наше село красивым, интересным.

Осенний сезон 2017 года в Кытманово был представлен 36-ю яркими номерами. На сцене звучали песни из репертуара Владимира Высоцкого, Михаила Круга, Сергея Любавина, Любови Успенской, Стаса Михайлова и других. Это была встреча старых добрых друзей, согревшая в осеннюю непогоду всех, кто пришел на праздник. Часть средств от продажи билетов пойдет на развитие материальной базы кытмановского Дома культуры.

— Фестиваль курсирует по районам и вот добрался до нас, мы очень этому рады. Прекрасное настроение подарили нам артисты, — делится председатель комитета по культуре администрации Кытмановского района Светлана Кашперова.

Организаторы проекта пока еще не знают, в каком районе пройдет следующий — весенний — фестиваль. Но твердо уверены, что на первый телефонный звонок отзовутся все творческие друзья-единомышленники, которые, не взирая ни на что, за свой счет и в любую погоду зачехлят свои гитары, возьмут свои «минусовки» и соберутся вместе, чтобы спеть любимые песни для дорогого зрителя.

Фото: Елены Дюпиной