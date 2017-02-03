Как в Барнауле провести первые февральские выходные и куда сходить?

Катание на собачьих упряжках, спектакль о женской доле, выставка фастфуда и другие интересные мероприятия выходных

Наступили первые февральские выходные. Как их провести, чтобы потом не жалеть, куда сходить и чем отвлечься от будничной суеты и забот, читайте в нашем гиде.

Начать выходные, если позволит капризная погода, можно на свежем воздухе – в питомнике хаски, где с 11:00 до 16:00 проходят экскурсии. Посетителям разрешается гладить и обнимать собак, а при желании даже кататься на собачьей упряжке. Тех, кто замерзнет, напоят горячим чаем. Перед посещением нужно записаться по телефону: +7 (3852) 55-56-80.

В галерее «Республика ИЗО» открылось несколько новых интересных выставок, так что те, кого тянет к прекрасному, могут познакомиться с творчеством молодого автора Романа Ведяйкина и его концептуальным проектом Fast Food Shop. Так, на специальной «витрине» будут представлены эксклюзивные модели шаурмы, китайской лапши, сэндвичей, чипсов и другой вкусной, но нездоровой пищи. Здесь же параллельно будет работать экспозиция «Черно-белое с позолотой» художницы-абстракционистки Татьяны Гоголошвили. Ее выставка состоит из трех десятков абстрактных картин, выполненных в смешанной, коллажной технике.

В Молодежном театре Алтая субботним вечером покажут сценическую фантазию по рассказам Валерия Золотухина «Храни тебя Бог!», в драме – спектакль «Моя профессия – синьор из общества», а в музкомедии – «Скрипача на крыше».

В воскресенье на сцене драмтеатра можно будет посмотреть альтернативную версию произведения Уильяма Шекспира «Чума на оба ваших дома», а в музкомедии – «Тетку Чарлея».

Одним из самых интересных событий в театральной жизни станет спектакль «Ведунья», участие в котором принимают непрофессиональные артисты. Над комедией работала артистка театра драмы Анастасия Кузнецова. «Ведунью» показывали в начале декабря, и тогда она вызвала большой зрительский интерес. Увидеть постановку можно будет в субботу в 17:30 в пространстве Loft24 по адресу Цеховая, 58 к 1.

На большой экран вышло шесть новых фильмов. Среди ужастиков – лента «Звонки», которая продолжит историю страшной видеокассеты, губящей всех ее увидевших. Для семейного просмотра подойдет фантастическая драма о мальчике Конноре и страшном существе из его снов «Голос монстра». Посмеяться можно будет над российской комедией «Огни большой деревни» и американо-китайским боевиком «Отпетые напарники». Кроме того, в кинотеатрах идут «Трансформация» и фантастическая драма о межгалактической любви «Космос между нами».

С детьми обязательно стоит отправиться на мультфильм «Балерина». Эта яркая и красивая история не оставит равнодушным никого.

В МТА для малышей в субботу пройдет интерактивный спектакль «Мы лепили колобок», а в музкомедии в рамках «Бэби театра» покажут «Кошкин дом». Воскресенье для юных зрителей тоже будет не менее интересным – в Молодежном театре артисты разыграют историю про «Золотого цыпленка», в театре музыкальной комедии состоится показ «Снежной королевы».

В театре кукол «Сказка» на выходных покажут сказки «Теремок» и «Гусенок».