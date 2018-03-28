Как в Барнауле с размахом отметили Новруз

Национальный праздник персидских и тюркских народов, так полюбившийся студентам и педагогам Алтайского государственного университета, в четвертый раз прошел в Барнауле. Готовились к нему несколько недель. Участники репетировали творческие номера, максимально погрузившись в культуры разных народов мира. Почему именно АлтГУ стал центральной площадкой для празднования? В вузе обучаются более тысячи иностранцев из Азербайджана, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Судана, Сирии и других государств, где Новруз популярен.

Торжество организовали 15 марта в главном корпусе университета. Перед началом парни и девушки в национальных костюмах встретились в холле и с удовольствием рассказывали друг другу об интересных обычаях, блюдах, которые готовят в дружном семейном кругу . Все замерли, когда под аккомпанемент национальных инструментов появилась девушка-весна. Обаятельная гостья в ярко-зеленом платье и с цветами одарила всех улыбкой и пожелала здоровья, любви и благополучия.

Кстати, на роль главной героини торжества в вузе устроили серьезный конкурс. Лучше всех с творческими заданиями справилась студентка третьего курса географического факультета Татьяна Костенко. Открытая, коммуникабельная, обаятельная девушка уже участвовала в Новрузе в прошлом году – танцевала. На этот раз она также быстро вошла в нужный образ.

– Для меня большая честь быть хозяйкой праздника. Так приятно находиться в центре внимания и дарить людям хорошее настроение! – подчеркнула Татьяна.

Собравшихся приветствовал проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин. В своем выступлении он подчеркнул:

– Новруз отмечаем в вузе с 2015 года. С того времени количество иностранных студентов и педагогов удвоилось. Больше ученых стало приезжать к нам из стран Центральной Азии в рамках программы академической мобильности. Вместе создаем проекты, организуем интересные мероприятия: научные, творческие и спортивные. Нужно продолжать в том же духе.

Нуржан Бакиева с друзьями исполнила гимн праздника. Девушка приехала из Кыргызстана. Учится на третьем курсе биологического факультета. У родных бывает раз в год, поэтому Новруз для нее – отдушина:

– Как будто дома побывала, – улыбается Нуржан. – Живу в общежитии. И вот на протяжении трех лет в день празднования угощаю соседей традиционными блюдами. Это бешбармак и баурсаки (колобки из теста, обжаренные в масле)! Из русской кухни люблю борщ и жареную картошку.

В новой роли предстала в этот день Елизавета Зайцева из колледжа АлтГУ. Она исполнила казахский национальный танец.

– У меня русские корни. Помимо своей культуры изучаю и казахскую, так как у меня много друзей из Алма-Аты, Уральска, Астаны. Еще общаюсь с китайцами, изучаю их язык, – делится с «АП» Елизавета.

В этот день прошел мастер-класс по йоге. Была представлена основная философия индийского учения, продемонстрированы практические навыки. Представительница барнаульского центра индийской культуры Нина Ануфриева рассказывает:

– На Алтае проживает большое количество людей разных национальностей. Важно создавать площадки для обмена опытом, углубляться в культуру и впитывать новые знания. Особенно это актуально для студентов, которые пока не загружены работой, бытом.

В рамках празднования Новруза в вузе произошло еще одно важное событие: состоялся IV Студенческий конгресс народов Центральной Азии. Он продлился два дня: 15 и 16 марта. Активисты послушали интересную лекцию доктора исторических наук, профессора Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Александра Алексеенко. Ученый рассказал об этнодемографическом развитии в республиках постсоветской Центральной Азии. Гости приняли участие в межнациональном молодежном спортивном состязании, фестивале «Дружба народов». Также они попробовали блюда и напитки, которые приготовили иностранные студенты.

– В этом году решили привнести новую изюминку. Представители семи народов мира накрыли по одному столу с яствами и в необычной форме презентовали свои блюда, – говорит начальник управления воспитательной и внеучебной работы АлтГУ Антон Целевич.

Участники от души подготовились к кулинарному конкурсу: аппетитные казаны с пловом и бешбармаком манили своим ароматом гостей. В меню – большой татарский чак-чак, индийская халва, фаршированные блины и гигантская тарелка постного салата «Селедка под шубой». В общем, вкусности съели за считаные минуты.

Фото Евгений НАЛИМОВ и Алексей КОЗЕРЛЫГА

ЗЕЛЕНОВА

Екатерина

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