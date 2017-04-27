Какие достопримечательности можно посетить на Крите?

mavit
Автор: mavit Апрель 27, 2017 23:05

Какие достопримечательности можно посетить на Крите?

Крит – это остров, входящий в состав Греции. Но по факту – это государство в государстве. У Крита своя собственная история, свой фольклор, своя культура и традиции. Крит называют греческой «колыбелью». Кто только не оставил свои следы и частичку культуры на земле Крита: греки и римляне, византийцы и сарацины, венецианцы и турки. Достопримечательностей на острове достаточно, чтобы получить максимум удовольствия от туристической поездки. Что же это за достопримечательности, и какие цены на экскурсии по всем этим красивейшим местам?

Кносский дворец
Один из самых посещаемых объектов острова – Кносский дворец. Именно этот дворец имеет отношение к Древнегреческим мифам. Именно это место связано с царем Миносом, и именно здесь был тот самый знаменитый мифологический Лабиринт, где обитало и скрывалось чудище-людоед Минотавр.

Ущелье Самарья
На юго-востоке Крита протянулось знаменитое ущелье Самарья. Оно считается самым длинным на Европейской территории. Большое количество туристов посещает это место. Популярно оно красотой ландшафта и природы.

Археологический музей Ираклиона
Ираклион – административный центр острова Крит, и именно там находится Археологический музей с лучшей в мире экспозицией Минойской культуры.

Ханья — старый город и гавань
Этот прекрасный, разноликий и старинный город находится в 160 километрах от столицы. Кто только не хозяйничал в Ханье за всю его долгую историю – и турки, и греки, и венецианцы, и все они привнесли в архитектуру и культуру города что-то своё.

Озеро Курнас, Аргируполи и ДревняяЛаппа
Озеро Курнас с пресной водой – единственное на острове Крит. Оно расположено на западе, рядом с городом Ханья и Ретимно. Легенды гласят, что источником вод озера являются воды Афин.

Плато Лассити и пещера Дэктион Андрон
Плато Лассити – интереснейшее и живописнейшее место на Крите. Природа плато схожа с природой Альп. Ну а пещера Дэктион Андрон, расположенная здесь, связана с древнегреческим мифом о рождении под ее сводами самого Зевса.

И это еще не все достопримечательности, которые непременно надо посмотреть на Крите. Оказавшись на острове, туристу придется выбирать, какой и куда будет экскурсия, индивидуальной или коллективной. Важно знать, какие цены на экскурсии на Крите. Отдых на этом острове никого не оставит равнодушным.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 27, 2017 23:05
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии