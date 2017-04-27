Какие достопримечательности можно посетить на Крите?

Крит – это остров, входящий в состав Греции. Но по факту – это государство в государстве. У Крита своя собственная история, свой фольклор, своя культура и традиции. Крит называют греческой «колыбелью». Кто только не оставил свои следы и частичку культуры на земле Крита: греки и римляне, византийцы и сарацины, венецианцы и турки. Достопримечательностей на острове достаточно, чтобы получить максимум удовольствия от туристической поездки. Что же это за достопримечательности, и какие цены на экскурсии по всем этим красивейшим местам?

Кносский дворец

Один из самых посещаемых объектов острова – Кносский дворец. Именно этот дворец имеет отношение к Древнегреческим мифам. Именно это место связано с царем Миносом, и именно здесь был тот самый знаменитый мифологический Лабиринт, где обитало и скрывалось чудище-людоед Минотавр.

Ущелье Самарья

На юго-востоке Крита протянулось знаменитое ущелье Самарья. Оно считается самым длинным на Европейской территории. Большое количество туристов посещает это место. Популярно оно красотой ландшафта и природы.

Археологический музей Ираклиона

Ираклион – административный центр острова Крит, и именно там находится Археологический музей с лучшей в мире экспозицией Минойской культуры.

Ханья — старый город и гавань

Этот прекрасный, разноликий и старинный город находится в 160 километрах от столицы. Кто только не хозяйничал в Ханье за всю его долгую историю – и турки, и греки, и венецианцы, и все они привнесли в архитектуру и культуру города что-то своё.

Озеро Курнас, Аргируполи и ДревняяЛаппа

Озеро Курнас с пресной водой – единственное на острове Крит. Оно расположено на западе, рядом с городом Ханья и Ретимно. Легенды гласят, что источником вод озера являются воды Афин.

Плато Лассити и пещера Дэктион Андрон

Плато Лассити – интереснейшее и живописнейшее место на Крите. Природа плато схожа с природой Альп. Ну а пещера Дэктион Андрон, расположенная здесь, связана с древнегреческим мифом о рождении под ее сводами самого Зевса.

И это еще не все достопримечательности, которые непременно надо посмотреть на Крите. Оказавшись на острове, туристу придется выбирать, какой и куда будет экскурсия, индивидуальной или коллективной. Важно знать, какие цены на экскурсии на Крите. Отдых на этом острове никого не оставит равнодушным.