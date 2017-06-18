Какие достопримечательности можно посетить в Алуште?

Алушта – курортный городок, расположенный на южном побережье Крыма. Ее замечательный климатический курорт характеризуется четырьмя важнейшими компонентами, создающими все необходимые условия для полноценного отдыха: обильное солнце, теплое ласкающее море, освежающий соленый воздух, великолепные горы. Все это является настоящей находкой – как для усталого путника, так и для вдохновленного искателя вечной красоты.

Однако Алушта привлекает собой не только желающих отдохнуть на морском побережье, но и туристов, стремящихся к новым ярким впечатлениям. Для этого случая непременно понадобится туристическая карта Алушты. Ведь для того, чтобы не заблудиться и быстро попасть в намеченный пункт назначения, нужны надежные ориентиры.

Алушта богата выдающимися туристическими объектами. Представляем Вашему вниманию их краткий обзор.

Крепость Алустон находится в центральном районе города. Сначала была крепостью Византии, позднее — генуэзским укрепительным сооружением. Сегодня является известным архитектурным памятником.

Фуна («дымная») — крепость времен Средневековья. Находится у подножия Южной Демержи – на одном из холмов скального массива. Вооружившись туристической картой Алушты, в которой обозначены все пешеходные маршруты, Вы сможете взобраться на вершину холма с расположенными на ней руинами данной крепости.

Кастель — гора, представляющая собой лакколит, высота которой достигает 439 метра. Расположена на юге Алушты. Ее купол покрыт лесом, а в восточной части горы, на ее склоне, находятся трех-пяти метровые (в диаметре) каменные глыбы.

Долина Привидений — местность на полуострове, где в западной части южной гряды горного массива Демерджи (на склоне) образовалась совокупность скал необыкновенной формы. Вам предстоит созерцать это удивительное зрелище, если Вы возьмете себе в попутчики туристическую карту Алушты.

Чатыр-Даг — пятый по высоте на Крымском полуострове горный массив. Находится на юге, в десяти километрах от моря, относится к Главной гряде горных массивов Крыма.

Алушта имеет и другие достопримечательности. К ним относятся: винодельческое предприятие, дельфинарий, памятники выдающимся людям, особняки, музеи, храмы, мечеть и множество интересных мест, которые не оставят Вас равнодушными. Приезжайте в Алушту, и Вы получите массу незабываемых впечатлений!

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+