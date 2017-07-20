Какие достопримечательности можно посетить в Ангкоре?

Ангкор одна из самых красивейших областей, которые расположены в Камбодже. Для того, чтобы по достоинству оценить всю её красоту и величие обязательно посетить многочисленные каменные строения и увидеть всё в живую. Но в одиночку сделать это будет достаточно тяжело. Ведь в процессе путешествия у туристов возникает огромное количество вопросов о том, кто, как и зачем воздвигал все эти невероятные произведения искусства. Показать все самые главные места Ангкора и помочь найти ответы на все интересующие вопросы может профессиональный гид Владимир Жуков, который занимается индивидуальными экскурсиями в Ангкор Ват, в это тайное и загадочное место.

Для того, чтобы насладиться красотой и узнать интереснейшую историю этой области, просто необходимо посетить её самые выдающиеся места.

Ангкор Ват. Этот храм является самым большим и величественным, именно он расположен на флаге Камбоджи и так хорошо знаком многим людям, интересующимся культурой. Этот храм завораживает своей красотой и барельефами. При нахождении в этом удивительном месте складывается полное впечатление, что время здесь остановило свой ход.

Пре Руп. При посещении этого храма, каждый человек пребывает в состоянии спокойствия и умиротворения. Лучше всего посетить этот храм именно в вечернее время, ведь только на закате можно по достоинству оценить его красоту.

Преах Кхан. Он представляет из себя целый комплекс запутанных лабиринтов и переходов. Но самое главное, что привлекает туда огромное количество туристов, это возможность отыскать апсар, которые могут исполнить все заветные мечты и желания.

Пхимеанекас. Для того, чтобы добраться до этого храма, придётся преодолеть таинственный и запутанный лес. Но красота этого места того стоит. Также особенностью этого храма является таинственная комната, расположенная на его вершине.

Та Пром. На территории этого великолепного храма, камень и дерево существуют настолько гармонично, что кажется, будто они составляют единое целое. Также привлекает в этом месте то, что оно практически не расчищено, и каждый может почувствовать себя одним из первооткрывателей, который обнаружил невероятно красивый и древний каменный храм.

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