Какие достопримечательности можно посетить в Ангкоре?

mavit
Автор: mavit Июль 20, 2017 01:31

Какие достопримечательности можно посетить в Ангкоре?

Ангкор одна из самых красивейших областей, которые расположены в Камбодже. Для того, чтобы по достоинству оценить всю её красоту и величие обязательно посетить многочисленные каменные строения и увидеть всё в живую. Но в одиночку сделать это будет достаточно тяжело. Ведь в процессе путешествия у туристов возникает огромное количество вопросов о том, кто, как и зачем воздвигал все эти невероятные произведения искусства. Показать все самые главные места Ангкора и помочь найти ответы на все интересующие вопросы может профессиональный гид Владимир Жуков, который занимается индивидуальными экскурсиями в Ангкор Ват, в это тайное и загадочное место.
Для того, чтобы насладиться красотой и узнать интереснейшую историю этой области, просто необходимо посетить её самые выдающиеся места.
Ангкор Ват. Этот храм является самым большим и величественным, именно он расположен на флаге Камбоджи и так хорошо знаком многим людям, интересующимся культурой. Этот храм завораживает своей красотой и барельефами. При нахождении в этом удивительном месте складывается полное впечатление, что время здесь остановило свой ход.
Пре Руп. При посещении этого храма, каждый человек пребывает в состоянии спокойствия и умиротворения. Лучше всего посетить этот храм именно в вечернее время, ведь только на закате можно по достоинству оценить его красоту.
Преах Кхан. Он представляет из себя целый комплекс запутанных лабиринтов и переходов. Но самое главное, что привлекает туда огромное количество туристов, это возможность отыскать апсар, которые могут исполнить все заветные мечты и желания.
Пхимеанекас. Для того, чтобы добраться до этого храма, придётся преодолеть таинственный и запутанный лес. Но красота этого места того стоит. Также особенностью этого храма является таинственная комната, расположенная на его вершине.
Та Пром. На территории этого великолепного храма, камень и дерево существуют настолько гармонично, что кажется, будто они составляют единое целое. Также привлекает в этом месте то, что оно практически не расчищено, и каждый может почувствовать себя одним из первооткрывателей, который обнаружил невероятно красивый и древний каменный храм.

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mavit
Автор: mavit Июль 20, 2017 01:31
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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