Какие достопримечательности можно посетить в Феодосии?

Феодосия является одним из интереснейших и живописных мест Крымского полуострова. Здесь очень много достопримечательностей и интересных мест для посещения. Климат этого курортного города позволяет всем туристам, а также семьям с детьми чувствовать себя здесь максимально комфортно.

Визитной карточкой Феодосии становится Карантинный холм. Это считается главным пунктом обязательной экскурсионной программы по этому прекрасному городу. Здесь можно пешком прогуляться до места, где находится генуэзская крепость. Время, проведенное в этом месте, пролетит просто незаметно, поэтому многие туристы гуляют тут на протяжении всего дня. Отсюда открываются прекрасные виды на панораму города с высоты птичьего полета. А также туристы могут посетить такие храмы, как Иоанно-Богословской и Иверской. Помимо этого Георгиевскую церковь и храм святого Стефана, которые находятся совсем недалеко от Карантинного холма. Любителям совершать пешие прогулки по историческим местам, станет интересно добраться до прогулочного Морсада. Здесь можно посетить мечеть Муфти-Джами 17, а храм святого Сергия 14 века.

Если хочется продолжить знакомство с этим города и остался еще интерес, что посмотреть в Феодосии, то можно направиться в городской краеведческий Музее древностей. Он собрал в себя большую коллекцию разных находок, артефактов и предметов старины, а также поможет структурировать полученную раннюю информацию о городе.

Туристам, которым интересна не только история, но и нравится чувствовать себя исследователем, можно отправиться в излюбленное место всех дайверов. Это считается затонувший корабль под названием «Жан Жорес». Но здесь нужно быть предельно внимательным и аккуратным, так как на борту этого судна перевозился опасный груз.

Для тех туристов, которые любят осматривать все не спеша и самостоятельно, можно отправиться на мыс Ильи. Здесь откроются прекрасные виды не только на маяк и природу, но и наблюдать закат станет поистине чем-то особенным. Можно также своим ходом добраться и до мыса Чауда. Но стоит помнить, что он не весь может быть открыт для исследований туристами.