Какие достопримечательности можно посетить в Калининграде?

В нашей стране, наверное, нет более интересного города, чем этот. Если вы планируете задержаться здесь на несколько дней, обязательно подумайте, куда именно вы хотите направиться, где побывать и что посмотреть.

Но лучшим выходом будет обзорная экскурсия по Калининграду, которую вы сможете заказать в турагентстве. Причем направления экскурсий могут быть разными, связанными и с древней, немецкой и новейшей историей города. Выбирайте любое.

Но вы обязательно должны увидеть:

Бранденбургские ворота

Они – единственные работающие сегодня. Их возвели в 1657-ои, когда город был известен как Кенигсберг. Через сто лет на их месте по повелению короля Фридриха II появились новые – из кирпича. Время от времени они реставрировались. Сегодня это памятник архитектуры.

Амалиенау

В городе сохранилось не так уж много немецких районов. Один из них – Амалиенау. Когда-то это были дорогие живописные особняки и дворы. Здесь вы не найдете перекрестков и ровных прямых улиц. Они изгибаются, даже вьются. Каждый дом возводился по индивидуальному проекту, был украшен многоуровневыми крышами со скульптурами и флюгерами.

С наступлением войны уже не строили таких красивых домов. Так что именно довоенные составляют основную достопримечательность этого района.

Хуфен

Еще один район старого города. По сей день сохранились роскошные виллы и благие заведения, архитектура которых поражает, цел и кинотеатр со звездным небом. Именно здесь находится зоопарк, которому 120 лет – особенность района. Здесь очень легко почувствовать себя в том старом времени.

Кенегсберский замок

От не остались лишь руины. Но они продолжают будоражить воображение. Сегодня это смотровая площадка на месте раскопок. Те детали замка, что найдены археологами, выставлены на открытой площадке.

Здесь проводятся рыцарские поединки, исторические праздники, ярмарки, и эти дни считаются лучшими для посещения.

Кафедральный собор

Сюда, в музейный комплекс собора, стремятся почти все туристы. Он давно уже превратился в визитную карточку города. У собора довольно необычная история. И хоть упоминается он впервые в 1333 году, до сих пор нет единого мнения о том, когда именно появилось его здание. Здесь находится могила хорошо знакомого многим философа Канта.

Экскурсии пешие и автобусные. Выбирайте любые по вкусу.